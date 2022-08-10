Muharrem İnce’den altılı masa eleştirisi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Millet İttifakı üyelerinin ‘Ben Erdoğan’ı yenerim’ diyemediğini öne sürerek, “Altısından biri çıkıp da ben bu Erdoğan’ı yenerim, benim peşime düşün diyemiyor. Ben, dolar 4 lirayken salladım, dolar 18 lira oldu kesin yenerim” diye konuştu.

Selami AYDIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin MYK toplantısını Denizli'de gerçekleştirdi. İnce, toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

‘MERKEZ BANKASI BAŞKANI DEĞİL ACIPAYAM İLÇE BAŞKANI'



Fiyat İstikrarı Komitesi'nin enflasyon değerlendirmesini hedef alan İnce; Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığını belirterek “Merkez Bankası başkanı Acıpayam ilçe başkanı gibi davranırsa sonuç alamazsınız. Liyakati yok ettiler. Bağımsız değil. İstediğiniz kadar komite kurun sonuç alınamaz. Hepimiz fakirleşiyoruz. Erdoğan paraları bizim cebimizden alıp bankalara veriyor. Talimatla faiz düşmez. Polisiye tedbirlerle enflasyon düşmez. Bu kafayla devam ederlerse bugünleri ararız. Bu kafayla devam edildiği sürece sefalet, açlık kaçınılmazdır” diye konuştu.

‘SIĞINMACILAR KONUSU BÜYÜK SORUN'

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar konusunun ülkenin başını ağrıtacak çok daha büyük problemler çıkaracağını söyleyen İnce sözlerini şöyle sürdürdü:

*Marmaris'te kamyon içinde sığınmacılar yakalanıyor. Burası Türkiye'nin en batı ucudur.

*Buraya kadar nasıl geldi bunlar? Erdoğan, Esat'la görüşmeli. Büyükelçi atamalı. Bunları göndermemiz lazım

‘ÇALINDIĞIN İÇİN DEĞİL, ÇALINDIĞI DUYULDUĞU İÇİN İPTAL OLDU'

İptal edilen KPSS’ye ilişkin de konuşan İnce, “Sorular çalındığı için iptal olmadı. Soruların çalındığı duyulduğu için iptal oldu. Bundan önce iptal olmadıysa; çalınmadığı anlamına gelmez, duyulmadığı anlamına gelir. ÖSYM en güvenilir kurumlardan biriydi. Onu da çökerttiler” ifadelerini kullandı.

Sınav iptalini samimi bulmadığını söyleyen İnce; “Ben bu iptal etmeyi samimi bulmuyorum. Öğretmen vicdanım için sınavın iptal edilmesi bende hiçbir şey ifade etmiyor. Mülakatlar orada duruyor. Hiçbir mülakatı ahlaklı değildir bunların. Bilimsel değildir. Hepsinde şaibe vardır, hile vardır, torpil vardır. 95 alan çocuğa 40 verip mülakatta eliyorsunuz utanmaz adamlar, rezil adamlar” diye konuştu.

‘DOLAR 4 LİRAYKEN SALLADIM 18 LİRA OLDU YENERİM'



Bir soru üzerine Türkiye'de iki değil üç ittifak olduğunu söyleyen İnce; “İki ittifak yok, üç ittifak var. Bir de rant ittifakı var. Gidip Bodrum Marmaris, Çeşme'ye bakın. Buralarda çok ilginç ittifaklar var. Ruhsatlar CHP'li belediyelerden ÇED raporu AKP'den… Otel, rezidans ne istiyorsanız sayabilirim. Altısından biri çıkıp da ben Bu Erdoğan'ı yenerim, benim peşime düşün diyemiyor. Ben, dolar 4 lirayken salladım, dolar 18 lira oldu kesin yenerim” diye konuştu.

‘ÇELEBİ'NİN YOLU AÇIK OLSUN'



Partisinden ayrılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ye ilişkin de konuşan İnce bu konudaki görüşünün sorulması üzerine; “Mehmet Ali Çelebi'nin yolu, bahtı açık olsun. Bazen insanlar kendilerine zarar verirler. Kendisine zarar vermemesi için tavsiyede bulanabilirim” ifadelerini kullandı.

Katıldığı bir televizyon programında gazeteci Latif Şimşek ile tartışma yaşayan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt konusunda da görüşü sorulan ince; “Cemal Enginyurt kendini ringde sanıyor. Meclisi de ring zannediyor, stüdyoyu da ring zannediyor. Ona tavsiyem yumruklarını değil dilini kullanmasını öneririm. Siyaset yumrukla yapılmaz, dil ve beyinle yapılır. İkisini kullanmasını tavsiye ederim” yanıtını verdi.

İlginizi Çekebilir Muharrem İnce: Yangın bölgesinde durum içler acısı