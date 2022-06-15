Muharrem İnce’den Destici’ye ziyaret
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce artan gıda fiyatları, tarımsal sulamada yaşanan sıkıntılar sonucu ortaya çıkan açlık ve kıtlık tehlikesine karşı çözüm önerilerini içeren “Tarımsal Üretim Su ve Gıda Güvenliği Rapor”unu görüşmek üzere, Ortak Akla Çağrı mektubuna karşılık veren Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’yi ziyaret etti.
BBP Genel Merkezinde gerçekleşen görüşmede Genel Başkan Yardımcıları Nurdan Şahin Demirbağ, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel de hazır bulundu. Görüşme sonrasında her iki lider basın mensuplarının sorularını yanıtladı.