Muharrem İnce’den Ümit Özdağ’a ziyaret! Krize dikkat çektiler

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ortak Akla Çağrı mektubuna karşılık veren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı ziyaret etti. İki lider yaptığı açıklamada gıda krizi ve kıtlığa dikkat çekti.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce artan gıda fiyatları, tarımsal sulamada yaşanan sıkıntılar sonucu ortaya çıkan açlık ve kıtlık tehlikesine karşı çözüm önerilerini içeren “Tarımsal Üretim Su ve Gıda Güvenliği Rapor”unu görüşmek üzere, Ortak Akla Çağrı mektubuna karşılık veren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

Genel Başkanlar Muharrem İnce ve Ümit Özdağ, görüşme sonrasında basın mensuplarına görüşmenin içeriğine dair açıklamalar yaptı.

“BEKA SORUNUDUR”

İnce, “Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ ve parti yöneticilerine misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz. Gıda egemenliği Türkiye'nin beka sorunudur. Bu sorunu çözmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Ümit Özdağ ise, “Türkiye’yi bekleyen gıda krizi ve kıtlık hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere Zafer Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve heyetine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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