Muharrem sofrasına katılan CHP’li vekiller, cemevlerine yapılan saldırıları kınadı

Muharrem Ayı’nın ilk günüde Eskişehir’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ile Hacı Bektaş Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin Muharrem Ayı sofrasına katılan CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü Ankara’da Alevi dernekleri ile cemevlerine yapılan saldırıları kınayarak, dayanışma mesajlarını iletti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü Muharrem Ayı'nın ilk gününde Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ile Hacı Bektaş Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin aşevinde Muharrem Orucu sofrasına katıldı.

MUHARREM SOFRASINA KATILDILAR

Muharrem Ayı mesajlarını aşevindeki Muharrem ayı sofrasından veren CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Kutsal aylarımızdan biri de Muharrem Ayı. Muharrem Ayı'nın ilk gününde Hacı Bektaş Veli Vakfımız ve Derneğimizin kardeşlik sofrasına konuk olduk. Bu kutsal ayın ülkemize barış, huzur kardeşlik getirmesini diliyorum. Tüm dostların ibadetleri, duaları kabul olsun” dedi. CHP'li Jale Nur Süllü ise, “Muharrem Oruçlarının ilk gününde Eskişehir Hacı Bektaş Veli Vakfımız ile Derneğimizin aşevinde canlarımızın sofrasına konuk olduk. Tüm canlarımızın ibadetleri ve duaları hak katında kabul olsun” ifadelerini kullandı.

“SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ”

CHP'li Çakırözer ve Süllü Muharrem ayının ilk gününde Ankara'da Alevi dernekleri ile cemevlerine yönelik saldırıları da kınayarak, dayanışma mesajlarını iletti. Çakırözer ve Süllü, “Böyle bir ayda, Muharrem Ayı'nın ilk gününde Ankara'da Alevi dernekleri ile cemevlerine yönelik saldırılar kabul edilemez. Bu saldırıları kınıyor, saldırıdan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu saldırıların sorumluları bir an önce bulunarak, adalete teslim edilmelidir.”

İlginizi Çekebilir Ankara'da 3 ayrı cemevine saldıran şüpheli yakalandı