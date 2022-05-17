Munzur Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Munzur Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre öğretim üyesi alımı yapılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitemizin ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

İlan Tarihi : 16.05.2022

Son Başvuru Tarihi : 30.05.2022

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