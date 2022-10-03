Muratlı Belediyesi pazar yeri ve sosyal tesis yaptıracak
Muratlı Belediyesi tarafından yayınlanan ilana göre, kapalı pazar yeri ve sosyal tesis işi yaptırılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Muratlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kapalı pazar yeri ve sosyal tesis binası yapım işi ihalesi düzenleyecek.
Yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: