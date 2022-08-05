Müsavat Dervişoğlu: 476 davadan vazgeçiyorum

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, şahsına yönelik hakaretlerden dolayı adına açılan 476 davadan ve tüm şikayetlerden vazgeçtiğini duyurdu.

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya üzerinden şahsına yapılmış hakaretlerden dolayı açtığı davalardan ve şikayetlerden vazgeçtiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dervişoğlu, “Sosyal medya üzerinden şahsıma yapılmış hakaretlerden dolayı, avukatlarım aracılığı ile talimatımla yapılmış tüm şikayetlerden ve adıma açılmış 476 ceza ve tazminat davasından bugün itibariyle vazgeçiyorum. İlgililerin hassasiyetimin ve kararımın sebebini doğru anlamalarını, bundan sonra yapacakları yorum ve paylaşımlarda kullandıkları dili ve üslubu gözden geçirmelerini dilerim” dedi.

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