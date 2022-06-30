Mustafa Sarıgül: Türkiye’yi ekonomik milliyetçilik kurtarır

Mustafa Sarıgül, Ankara’da gazete ve televizyon temsilcileri ile buluştu. Bu mesajı verdi: Tarım ürünleri başta olmak üzere üretebileceğimiz her şeyi kendi ülkemizde üretelim.

Saygı ÖZTÜRK

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, medyanın Ankara temsilcileri ile kahvaltıda buluştu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarıgül, 5-T olarak tanımladığı reçetesini açıkladı:

“Ekonomik kalkınma için bizim 5-T formülümüz var. Çare, Tarım ve hayvancılık, Teknoloji; Tekstil, Turizm ve Ticarettir. Yerli malı kullanmayı özendireceğiz. Tarım ürünleri başta olmak üzere ülkemizde üretebileceğimiz her şeyi ülkemizde üretelim. Enerji dahil, tüm ihtiyaçlarımızı kendi kaynaklarımızdan karşılayalım. İhraç ürünlerimizi değerli hale getirelim. Markalaşalım. Türkiye, ekonomik milliyetçilikle kurtulur. Şu anda bir ittifakta değiliz. Ama işsizlerle, çaresizlerle, yoksullarla, dışlananlarla, emekçilerle, emeklilerle ittifak halindeyiz. İttifaklar yıkılır. Yeni ittifaklar kurulur. Türkiye iki seçenekli ittifaka mahkum edilmemeli. İttifak için bazı partilerle diplomatik temaslarımız devam ediyor”

‘SAYGIM SONSUZ'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı konusunda da görüş belirten Sarıgül, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dürüstlüğüne, demokrasi anlayışına saygım sonsuz. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bize bir talep olursa bunu konuşuruz. Cumhurbaşkanı adayları kadrosuyla ortaya çıkmalı” diye konuştu.

9 Nisan'dan bu yana af çağrısı yapıyoruz. Bugüne kadar 41 cezaevi dolaştım. Af çağrımız siyasi değil, vicdani çağrıdır. Önerimiz karşılık buldu, Açık cezaevlerindeki 92 bin mahkumun cezaevlerine dönüşü ertelendi. Cezaevlerinin kapasitesi 275 bin kişi, ancak bugün 300 binden fazla tutuklu ve hükümlü var.