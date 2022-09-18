Müşterinin ‘boş fiş’ isteğini reddeden taksiciye falçatalı saldırı

İstanbul'da bir müşterinin 'boş taksi fişi' isteğini reddeden taksici, falçatalı saldırıya uğradı.

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Olay, saat 23.00 sıralarında Bağcılar’da meydana geldi. Taksiye binen yolcu, şoför Recep Acar’dan ‘boş taksi fişi’ talebinde bulundu. Bu isteğini reddeden Acar, müşterinin falçatalı saldırısına uğradı. Şoför boğazından ve başından aldığı darbelerle ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Aldığı kesici alet darbeleriyle ağır yaralanan Recep Acar, önce özel bir hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından da Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Boğazında ve başındaki yaralara dikiş atılan Acar’ın tedavisi yoğun bakım servisinde devam ediyor.

“KABİNLİ TAKSİ İSTİYORUZ”

Meslektaşlarına yönelik saldırı haberini alan taksiciler hastaneye akın etti. Meslektaşlarının durumunu yakından takip eden taksiciler adına Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman açıklama yaptı:

“Biz dünyanın sayılı en büyük metropollerin birinde kimi taşıdığımızı bilmeden bir mesleği yapıyoruz. Hırlısının gasp ettiği, hırsızının darp ettiği, namussuzunun taciz ettiği, böyle psikopatın birinin de bizi canımızdan ettiği bir mesleği yapıyoruz. Yıllardan beri, ‘önce can güvenliğimiz’ dedim. Bunun için 10 bin tane ıslak imza topladık. Kabinli araç istiyoruz. Yok panik butonuydu, yok bilmem neydi, yok şuydu. Bizim kabinli aracımızı yapsınlar, bizim müşteriyle irtibatımızı kessinler.” (DHA)

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