Naci Görür’den ‘Dezenformasyon Yasası’na tepki: Son derece tehlikeli

TBMM'nin ilk gündemi olan Dezenformasyon Yasası'na ilişkin bir tepki de yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den geldi. Görür, "Böyle bir yasa özellikle yerbilimci bilim insanları için son derece tehlikeli" dedi.

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TBMM’nin görüşme aşamasında olduğu Dezenformasyon Yasası’na ilişkin bir tepki de yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür’den geldi. Görür, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

“BU YASA YERBİLİMCİ BİLİM İNSANLARI İÇİN SON DERECE TEHLİKELİ”

TBMM’nin gündeminde Dezenformasyon Yasası olduğunu hatırlatan Görür, şunları söyledi:

“Bu yasa bir bakıma doğruluğu kanıtlanamayan ancak halkı korku, panik ve karmaşaya sürükleyen haberleri yapan ve yayan insanların 1-3 yıl hapsini istiyor. İşin siyasi yönü beni ilgilendirmez ama, böyle bir yasa özellikle yerbilimci bilim insanları için son derece tehlikeli. Bu bilim insanlarının özellikle depremle ilgili uyarı ve öngörüleri çoğu kez kimi çevrelerce korkutucu ve panikletici olarak algılanıyor.

Üstelik bilim insanlarının uyarılarını somut olarak kanıtlaması da mümkün değil. Bu yasayı çıkartmak isteyenler umarım işin bu yönünü düşünmüşlerdir. Unutmayın ki, 1999 17 Ağustos depreminden sonra ‘Düzce'ye dikkat edin’ diye 3 ay önceden bağıran bilim adamları bir bakıma bu kentin depreme gafil avlanmasını önlemiş ve binlerce can kurtarmışlardır.

Çıkacak bu yasa ile bazı kötü niyetli ve bilim dışı zihniyetler, ‘halkı korku ve paniğe sevk ediyorlar’ diye bilim insanlarını hapse göndermek isteyebilirler. Deprem konusunda halkı bilinçlendirme ve bilgilendirme konusunda yıllarını vermiş bir bilim adamı olarak siyasileri uyarıyorum. Umarım sesimi duyarlar.”

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