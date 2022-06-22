Naci Görür’den Van’daki deprem hareketliliğiyle ilgili açıklama

Van'daki deprem hareketliliğini yorumlayan deprem uzmanı yer bilimci Naci Görür, "Bu bölgedeki Van, Erciş ve Hasan Timur Fay zonlarında küçük küçük depremler oluyor. Bölgenin K-G sıkışmasına bağlı olarak gelişen bu küçük depremleri pek endişe verici bulmuyorum” ifadelerini paylaştı.

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Van'da son 10 günde deprem hareketliliği yaşandı. 12 Haziran tarihinde Van'ın Tusba ilçesi merkezli 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden hissedilen deprem, yerin 18.89 kilometre altında yaşandı.

O tarihten bugüne Van'da artçı depremler devam ederken, son olarak dün saat 14.07'de 3.5 büyüklüğünde, saat 17.00'dan sonra da 2.3 ve 3.0 büyüklüklerinde depremler meydana geldi. Bugün ise küçük şiddette depremler Van'da devam etti.

“PEK ENDİŞE VERİCİ BULMUYORUM”

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Van'daki depremlere ilişkin sorular üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Görür, “Van bölgesindeki arkadaşlara sesleniyorum. Bu bölgedeki Van, Erciş ve Hasan Timur Fay zonlarında küçük küçük depremler oluyor. Bölgenin K-G sıkışmasına bağlı olarak gelişen bu küçük depremleri pek endişe verici bulmuyorum” ifadelerini paylaştı.

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