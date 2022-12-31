Nazilli’deki patlamada acı detay: Yılbaşı alışverişine çıkmışlar

Nazilli'de bir dönercide yaşanan tüp patlaması dün 7 vatandaşımızı hayattan ayırmıştı. Patlamada ölen Karaboğa ailesi üyelerinin yılbaşı alışverişi için çarşıya çıktığı öğrenildi.

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Aydın’ın Nazilli ilçesi Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi’nde dün bir döner firmasına ait restoranın mutfağında meydana gelen patlamada ölen Neslihan Karaboğa, kızları Cansu, Lale Nur ve Gamze Karaboğa ile Neslihan Karaboğa’nın yengesi Fatma Danaş ve ağır yaralanan onun kızı Cennet Yeldi’nin ilçeye yılbaşı alışverişi için gittiği ortaya çıktı.

AKRABALARI CAMDAN ATLAYIP AĞIR YARALANDI

Cennet Yeldi’nin restoranın 2’nci katından pencere önündeki klima motorunu iterek, arasından dışarı çıktığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yeldi’nin 2’nci kattan atlayıp, ağır yaralı halde canını kurtardığı öğrenildi. Vücudunun yüzde 80’ininde yanıkların olduğu ifade edilen Cennet Yeldi’nin tedavisi sevk edildiği İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi’nde sürüyor.

Neslihan Karaboğa ile 3 kızı, bugün Başaran Köy Camii’nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. (DHA)

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