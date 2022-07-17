Nazmi Arıkan ve şoförünün katil zanlısı Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya adliyede
Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya adliyeye sevk edildi.
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde eğitimci Nazmi Arıkan (69) ile şoförü Şerif Eker’in (46) öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, jandarmadaki sorgunun ardından Gelibolu Adliyesi’ne sevk edildi.
ÇELİK YELEK GİYDİRİLDİ
Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen Ufuk Akçekaya’ya jandarma tarafından çelik yelek giydirildiği görüldü. (DHA)