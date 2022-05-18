Nebati’den Meclis’te Güldür Güldür Show 2

"Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Benim gözlerimdeki ışıltıyı arkadaşlarım görüyor" sözleriyle dikkatleri üzerine çeken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP grup toplantısında milletvekillerini güldürdü.

Zekeriya ALBAYRAK

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, grup toplantısında AKP’li kadın milletvekilleriyle neşeli bir sohbet gerçekleştirdi.

Güldür Güldür Show’daki kendi tiplemesini anlatırken kadın vekiller bakana alkışlarla destek verdi.

Güldür Güldür Show'un geçtiğimiz hafta sonu yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yle ilgili skeci büyük yankı uyandırmıştı.

Sosyal medyada da gündem olan skeç ile ilgili Bakan Nebati de paylaşımda bulunmuş ve “Keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim” ifadelerini kullanmıştı.

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