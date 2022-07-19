Nebati’nin paylaşımlarına vatandaş tepkili: Övünülecek bir şey değil

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yardım dağıtılan aile sayısının son 19 yılda 1 milyondan 4,3 milyona çıktığını söyledi. Bu açıklamayla ilgili SÖZCÜ'ye konuşan yurttaşlar, "Artık milletin zekasıyla oynamasınlar. Çünkü bu olay övünülecek değil, hicap duyulacak bir olay. İnsanları sosyal yardıma muhtaç ettiler. Tükeniyoruz, bitiyoruz. Üzülecek, ağlanacak bir durum" ifadelerini kullandı.

Batuhan SERİM

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Kamera: Hakan KAYA-Ali Selim YAMANLI

Yüksek enflasyon ve buna bağlı hayat pahalılığının altında ezilen yurttaşlar, geçinmekte her geçen gün daha da zorlanmaya başladı. Özellikle dar gelirlinin alım gücü sıfırlandı. Maaşlı çalışanlar ay sonunu getiremez duruma geldi.

Hal böyle olunca yurttaşlar kredi kartlarına ve tüketici kredilere yüklenmeye başladı… Ancak bunların limitlerini de dolduran halk, son çare olarak sosyal yardımlara başvuruyor…

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de 17 Temmuz’da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yardım yapılan aile sayısının son 19 yılda 4 katına çıkmasıyla adeta övündü.

Nebati, “2002 yılında sadece 1 milyon haneye sosyal yardım hizmeti verilirken pandemi yardımları hariç tutulduğunda 2021 yılında 4,3 milyon ailemize ulaşılmıştır.” ifadeleri kullandı.

SÖZCÜ ekibi İstanbul Bakırköy Meydanı’nda vatandaşa mikrofon uzattı, “Yardım dağıtılan aile sayısının son 19 yılda 1 milyondan 4 milyona çıkması övünülecek bir durum mu? İktidar temsilcilerinin övünür biçimde sözlerini nasıl karşılıyorsunuz?” diye sordu. Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“MİLLETİN ZEKASIYLA OYNAMASINLAR”

Seçkin Şentürk: Kesinlikle değil. (İktidar temsilcilerinin övünür biçimde sözlerini nasıl karşılıyorsunuz?) Her zaman yaptıkları şey. Artık milletin akıllarıyla mı oynuyorlar… Hesap ortada. Kendileri açıklama yapıyorlar zaten. Artık milletin zekasıyla oynamasınlar.

“YANLIŞ POLİTİKALARIN SONUCU”

Kaya Bozdoğan: Hayır, hiç övünülecek bir durum değil. Bu yanlış devlet politikaları, kitleleri sıkıntıya sokup kendisine bağımlı hale getirmek ve o kişileri sömürmek… Az bir maaşa bağlayıp oylarını kazanmak… (Övünmelerini) Bu durumu üzüntüyle karşılıyorum. Çünkü bu olay övünülecek değil, hicap duyulacak bir olay.

“ÖVÜNÜLECEK BİR ŞEY DEĞİL”

Melisa Ekinci: Tabi ki değil… 20 yıl önce alınan maaşlar yeterliydi, şimdi alınan maaşlar yeterli değil. Bundan 20 yıl önce alınan emekli ikramiyesiyle insanlar ev, araba alabiliyordu. Şimdi insanların alım gücü düştü. Maaşlı çalışan aileler bile yardıma muhtaç hale geldiler. O yüzden bu durumun kesinlikle övünülecek bir şey olduğunu düşünmüyorum.

“İNSANLARI SOSYAL YARDIMA MUHTAÇ ETTİLER”

Ercan bey: Övünülecek bir durum değil. Şu an orta tabaka kalmadı zaten, sıfırlandı. İnsanları sosyal yardıma muhtaç ettiler.

“MAAŞ YETMİYOR”



Fatma Bulut: Övünülecek bir şey olabilir mi? Niye birine el açayım ben? 54 yaşındayım, her gün ev temizliğine gidiyorum, maaş yetmiyor.

“ONLAR YARDIM EDİLEN YOKSULLAR İSTİYOR”

Hasan Özdemir: Niye övünülsün? Onlar yardım edilen yoksullar istiyor ama biz ortadan kaldırılmış bir yoksulluk istiyoruz. (Yardım alan aile sayısının artması sizi üzüyor mu?) Üzmez olur mu? İnsanlar niye birilerine bağımlı yaşasınlar?

“TÜRKİYE’NİN YOKSULLAŞTIĞINI GÖSTERİYOR”

Ömer Gözkara: “Övünülecek bir durum değil. Türkiye’nin yoksullaştığını gösteriyor. (İktidar temsilcilerinin övünür biçimde sözlerini nasıl karşılıyorsunuz?) Çıkarlarını düşünüyorlar, menfaatlerini korumaya çalışıyorlar, başka bir şey değil. Üzülüyorum, iktidarın bir an önce gitmesini istiyorum.”

“TÜKENİYORUZ, BİTTİK”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Övünülecek değil; utanılacak, üzülecek bir durum. (İktidar temsilcilerinin övünür biçimde sözlerini nasıl karşılıyorsunuz?) Onlar gözlerini kapatmışlar, kulaklarını sağır etmişler. Halkın ne yaşadığını kimse bilmiyor. Kalemle çalışıyoruz artık. Akşam liste yapıyoruz; sabah çıkıyoruz market market geziyoruz, nerede indirim varsa onu alıyoruz. Alabildiğimizi alıyoruz. Alamadığımızı bir kenara bertaraf ediyoruz. Tükeniyoruz! Bitiyoruz! Bunun yanı sıra psikolojik olarak da çökme var. Denge bozuldu…

“NİYE YARDIMA MUHTAÇ ETTİNİZ?”

İsmini vermeyen vatandaş: Üzülecek, ağlanacak bir durum. Nereye gidiyoruz! Bu ülke böyle miydi ya! Yaşam zorlaştı. Büyük bir kesim son derece mağdur. Yüzler gülmüyor, insanlar mutlu değil. Bu yönetim gitsin artık. Yeter ya! Millet kan ağlıyor; yukarıdakiler ballı börekli saraylarda yaşasınlar, 12 tane uçağa binsinler, yüzlerce makam arabaları… (Sizin bu saydıklarınızın yanı sıra 4 milyon aile de yardım alıyor… Bu durumu çelişkili buluyor musunuz?) Tabi çelişkili. O aileleri neden mağdur ettiniz? Niye yardıma muhtaç ettiniz? Bunu kim yaptı? Bu yönetim yaptı. Uzaydan gelip de yapmadılar…

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