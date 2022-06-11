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Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim elemanı alıyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre öğretim elemanı alımı yapılacak.

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Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim elemanı alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Necmettin Erbakan Üniversitesi   aşağıda  belirtilen  birimlerinde  boş  bulunan  kadrolarına  2547  sayılı Yükseköğretim  Kanunu  ve  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği'nin  ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nde belirtilen kriterler  doğrultusunda  öğretim  üyesi  alınacaktır.  İlana  başvuracak  adayların  657  sayılı  Devlet Memurları  Kanununun  48.  maddesindeki  genel  şartları,  ilanda  belirtilen  özel  şartları  taşımaları gerekmektedir. Adaylar;  hwww.erbakan.edu.tr   internet     adresinden     erişebilecekleri Üniversitemiz  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönergesi'ne  göre  hazırlayacakları puan tablolarını dosyalarına eklemelidir.

Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde istenen belgeler ile birlikte ilgili birimlere, rektörlük kadroları için Personel Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

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