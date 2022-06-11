Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim elemanı alıyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre öğretim elemanı alımı yapılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Necmettin Erbakan Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir. Adaylar; hwww.erbakan.edu.tr internet adresinden erişebilecekleri Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'ne göre hazırlayacakları puan tablolarını dosyalarına eklemelidir.

Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde istenen belgeler ile birlikte ilgili birimlere, rektörlük kadroları için Personel Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

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