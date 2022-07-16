Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alımı gerçekleştirecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre;Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Üniversitemizin aşağıda yer alan birimlerine 2547 sayılı Kanun'un 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi, 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Duyuru Bitiş Tarihi : 01.08.2022
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