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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alımı gerçekleştirecek.

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre;Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Üniversitemizin aşağıda yer alan birimlerine 2547 sayılı Kanun'un 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi, 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Duyuru Bitiş Tarihi : 01.08.2022

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