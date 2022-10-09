Nükleer tehlike karşısında iyot tableti stoğumuz yok!

AB ülkelerinde Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle nükleer saldırıya karşı halka bedava iyot tableti dağıtılıyor. CHP’li Yavuzyılmaz Türkiye’deki stokların yetersiz olduğunu söyledi. “Önlem alın” dedi.

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■ Cem YILDIRIM

AVRUPA ülkelerinde, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle nükleer santrallerden radyasyon sızıntısı endişesi yaşanıyor. Putin'in, nükleer caydırıcılık güçlerini alarm seviyesine çıkarması, iyot tabletlerinin önemini artırdı. Belçika 32 bin 483 tableti halka ücretsiz dağıtırken, 83 milyon nüfuslu Almanya'da 189 milyon, 85 milyonluk Türkiye'de ise 500 bin adet iyot tableti stoğu var. Tablet eczanelerde 106 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.

HENÜZ CEVAP YOK

Özellikle teknolojisi çok eski olan ve patlama tehlikesi bulunan Iğdır'a 30 kilometre uzaklıktaki Metsamor Nükleer Santrali dolayısıyla bu tabletler Doğu Anadolu için de önem taşıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir süre önce CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın önergesini cevaplayıp, “Bakanlığımız belirli aralıklarla KBRN risklere karşı alınacak önlemleri saptamaktadır” dedi. Yavuzyılmaz, 18 Mart'ta da “Son kullanma tarihleri geçen iyot tabletlerinin yerine yenileri alındı mı?'' diye sordu. Bakan, bu önergeye henüz cevap vermedi. Yavuzyılmaz SÖZCÜ'ye yaptığı açık Karadeniz ve Doğu Anadolu'da stoklanması gerekiyor. Tablet 6 saat içinde alınırsa etkili oluyor. Rüzgarla yayılan radyoaktif iyot ulaştıktan sonra kullanmanın faydası yok. 85 milyonluk bir ülkede 500 bin iyot tableti de çok yetersiz” dedi.

NE İŞE YARIYOR?

Nükleer bir kazada veya patlamada radyoaktif iyot havaya yayılıyor ve teneffüs edildiğinde ya da yiyecek ve içecekler aracılığı ile alındığında radyoaktif iyot tiroit bezlerine yerleşiyor. İyot tabletleri ise tiroit bezini radyoaktif iyotlara karşı koruyor ve tiroit kanseri riskini önlüyor.