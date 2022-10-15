Nükleer tehlike olursa Türkiye ne yapacak?

Rusya-Ukrayna savaşıyla bir kez daha ortaya çıkan nükleer tehlike bölgeye yakın ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada kaygıya yol açtı. Bu kapsamda bazı Avrupa ülkeleri vatandaşlarına iyot tablet dağıtırken gözler bu durumdan en çok etkilenecek ülkelerin başında gelen Türkiye'ye çevrildi.

Sibel GÜLERSÖYLER

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AVRUPA ülkelerinde, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle nükleer santrallerden radyasyon sızıntısı ve nükleer silah kullanımı kaygısı yaşanıyor.

Putin’in, nükleer caydırıcılık güçlerini alarm seviyesine çıkarması, iyot tabletlerinin önemini artırdı. Belçika 32 bin 483 tableti halka ücretsiz dağıtırken, 83 milyon nüfuslu Almanya’da 189 milyon iyot tableti stoku var.

85 milyonluk Türkiye’de ise 500 bin adet iyot tableti stoku bulunduğu belirtiliyor. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın son durumla ilgili resmi bir açıklaması henüz yok. Özellikle teknolojisi çok eski olan ve patlama tehlikesi bulunan Iğdır’a 30 kilometre uzaklıktaki Metsamor Nükleer Santrali dolayısıyla bu tabletler Doğu Anadolu için de önem taşıyor.

Nükleer Düzenleme Kurumu ise, tehlike durumunda olabilecekleri anlatan bir açıklamayı SÖZCÜ ile paylaştı.

Güncel önlemler ve iyot tableti ile ilgili bilgilerin Sağlık Bakanlığı tarafından verilebileceği belirtilen açıklamada genel bilgilere yer verildi.

Açıklamada “Ülkemizin 211 noktasında Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından işletilen Radyasyon İzleme ve Uyarı Sistemi Ağı (RADİSA) istasyonu bulunmaktadır. RADİSA'lar ile bütün yurt iyonlaştırıcı radyasyon açısından, çevrimiçi olarak, sürekli olarak izlenmektedir. İlaveten, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve Avrupa Radyolojik Veri Değişimi Platformları aracılığıyla çatışma bölgesinde bulunan radyasyon izleme istasyonları vasıtası ile bölgenin durumu da yakından takip edilmektedir. Nükleer tehlike ve tehditlere ilişkin ulusal önlemler, temel olarak Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) uyarınca bir olay türü plan olarak hazırlanan Ulusal Radyasyon Acil Durum Planı'nda (URAP) tanımlanmaktadır.” denildi.

SALIM MİKTARINA GÖRE DEĞİŞECEK

Açıklamanın devamında ise şu bilgilere yer verildi:

“Nükleer tehlike ve tehditler sonucunda meydana gelebilecek radyasyon acil durumlarına ilişkin hazırlıklar ile müdahale yaklaşımı kapsamında vatandaşların korunması için uygulanacak tahliye, sığınma ve iyot tableti kullanımı gibi koruyucu eylemler ve diğer müdahale faaliyetleri için URAP temel alınmaktadır.

Bölgede olabilecek herhangi bir salım veya nükleer silah kullanımı sonucu Türkiye'nin etkilenmesi durumunda vatandaşlarımıza yapılabilecek uyarılar, etkilenen bölge ve salım miktarına, meteorolojik şartlara göre değişiklik gösterebilecektir. Bu nedenle yetkili kurumlar tarafından yapılacak uyarılara hassasiyetle uyulması gerekmektedir.

İyot tableti üretimi ise Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehdit ve Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği ve URAP uyarınca Sağlık Bakanlığı tarafından yönetilmekte olup yönetmelik kapsamındaki ilgili bütün Bakanlık ve Kurumlar vasıtası ile takip edilmektedir.”