Nureddin Nebati’den Güldür Güldür paylaşımı: Gözlerimdeki ışıltıyı göremedim
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kendisinin taklidini yapan Güldür Güldür'ün skeciyle ilgili paylaşımda bulundu.
Güldür Güldür Show’un Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yle ilgili skeci büyük yankı uyandırdı.
Sosyal medyada da gündem olan skeç ile ilgili Bakan Nebati de paylaşımda bulundu.
Skeci alıntılayan Nebati, “Keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim” ifadelerini kullandı.
Gözlerinizi ışıldatacak yepyeni bölümümüzle cumartesi akşamı 20.00'de, @ShowTV ekranlarında karşınızdayız. Kaçırmayın. #GüldürGüldürShow pic.twitter.com/SmOHvuhfib
— Güldür Güldür Show (@Guldur_Guldur) May 11, 2022