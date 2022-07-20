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Nureddin Nebati’nin yeğeni THY’de ‘ikram’ başkanı oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yeğeni Seyyid Mahmut Nebati, Türk Hava Yolları (THY) İkram Başkanı oldu.

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Nureddin Nebati’nin yeğeni THY’de ‘ikram’ başkanı oldu

Gelişmeyi İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucusu ve İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından duyurdu.

Türk Hava Yolları'nın çalışanlarına gönderdiği duyuruda, “İcra Komitesinin aldığı atama kararını sizlerle paylaşıyoruz. Sn. Seyyid Mahmut NEBATİ’nin İkram ve Uçak İçi Ürünler Başkanı olarak atanmasına, karar verilmiştir. Yeni görevlendirmenin ortaklığımıza ve çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz” denildi.

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