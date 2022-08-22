O rektörle ilgili bir skandal daha: Projelerle yandaşlara para akmış

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) önceki dönem Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'ın adı fişleme skandalından sonra, üniversitenin yürüttüğü projelerdeki usulsüzlüklere de karıştı.

Latif SANSÜR

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Rektör olarak görev yaptığı 2014-2019 yıllarında üniversitedeki dekan ve öğretim üyelerini “Aşırı Sol, Alevi, İslam ve AK Parti karşıtı, içki alemlerinin vazgeçilmezi” diye fişleyen ADÜ eski rektörlerinden Prof. Dr. Cavit Bircan, yardımcıları ve bazı akademisyenlerin ismi “Yeşil Enerji Projesi” ile “Kamu Binaları için Enerji Tasarrufu Sağlayan Maliyet Etkin Tadilat Startejileri Projesi” (Bricker projesi) skandalına da karıştı.

Üniversite kaynakları ve Avrupa Birliği'nin (AB) hibe programlarının mali desteği ile yürütülen projede Rektör Bircan ile konuyla bağlantısı olmayan ve akademik yetkinliği bulunmayan yakını öğretim üyelerinin Euro üzerinden maaşa bağlandığı belirlendi.

Her iki projeyle ilgili usulsüzlükleri sayıştay denetçileri ortaya çıkardı.

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Denetleme Kurulu Başkanlığı’nın da kapsamlı bir soruşturma yürüttüğü, soruşturmanın sonunda hazırlanan dosyanın Cumhuriyet Savcılarına iletileceği öğrenildi.

“AYNI İSİMİN İKİ AYRI VATANDAŞLIK NUMARASINA ÖDEME YAPILDI”

İlgili uzmanların yaptığı “Yeşil Enerji Projesi” soruşturma dosyasına yer alan bilgilere göre saptanan usulsüzlükler şöyle;

* Proje yöneticisi ve yürütücüsü, proje ekibinde ‘araştırmacı' olarak belirlenen Rektör Yardımcıları ve Daire Başkanlarının uzmanlık alanı ile proje araştırma konusunun bilim dalı farklı.

*Örneğin elektrik üretimi yapacak güç kaynağı için Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Rektör Yardımcısı, Yüksek Mimar, Bilgisayar Mühendisi görevlendirildi.

* Maliyetinin 818 milyon 462 bin'i kamu zararı olmak üzere toplam 1 milyon 207 bin liraya mal olan “Güç kaynağı” bir odada atıl durumda tutuluyor.

* Projede görevli olduğu belirtilen Burak Kavak'ın sistemde yapılan aramada ADÜ öğrencisi olmadığı; İki farklı vatandaşlık numarasıyla ismi geçen ve adına avans ödemeleri yapılan Fahrettin Eşkin'e ait bir vatandaşlık numarasıyla kaydolduğu ADÜ’de derslerinde başarısız olduğu için kaydının silindiği ortaya çıktı.

*Her iki isminde YÖK yönetmeliklerine göre gereken koşulları taşıdığına ilişkin belge bulunamadı.

* Üniversite bütçesi ve kaynakları ile üretilen makine için ilgili patent başvurusunda “Başvuru Hak ve Sahipleri” arasında Rektör Bircan ve bazı öğretim üyeleri yer alırken, ADÜ yer almadı.

BRİCKER PROJESİ'NDE EURO ÜZERİNDEN ÖDEME YAPILDI

AB Hibe Programları ile finanse edilen Bricker projesi'nde saptanan bazı usulsüzlükler ise şöyle:

* Akademik yetkinlikleri, görevleri Bricker Projesi amaç ve hedefleri ile uyuşmayan (Gıda Mühendisliği, Veteriner Hekimliği, Diş Hekimliği, Ziraat Mühendisliği) personele görevlendirme yazısı ile, iş tanımı olmayan idari personele de çalışma saati üzerinden Euro ödemesi yapıldı.

* Proje kapsamında 15 bin 125 Eruo ile aslan payını Rektör Cavit Bircan aldı. Proje de AB fonundan ücret alan 19 isimden dikkat çeken bazıları şöyle; Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Rektör Yardımcısı Törün Özer 6 bin 300 Euro, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Rektör Yardımcısı Recai Tunca 6 bin 125, Tunca'nın kardeşi Ercümen Tunca 2 bin Euro. Ayrıca Fakülte sekreteri, Genel Sekreter Yardımcıları, Personel Daire Başkanı, İdari Mali Hizmetler Daire Başkanı gibi isimlere de ödeme yapıldı.

* AP Hibe fonlarından alınan 2.7 milyon Euro ile hayata geçirilen, ADÜ Hastanesi'nin ısıtma, soğutma ve enerji üretiminde kullanılacak sistemin sözleşmelerinde bakım ve onarımı için üniversitenin Mühendislik Fakültesinde uzmanlar dururken yabancı mühendislerin yetkili olduğu belirtildi.

*Kısa bir süre çalışan sistemin için bazı aparatları 6-7 ay önce çalındığı için milyonlarca liralık sistem kaderine terk edildi.

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