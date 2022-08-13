Polis çocuğu olay çıkardı, ekipler kafeyi bastı: Biber gazı, ters kelepçe, gözaltı!

Aydın’ın Didim ilçesinde daha önce çalışıp ayrıldığı Kahve Durağı isimli kafeye gelerek işletme sahipleriyle tartışan Kürşat Korkmaz, polis babasına haber verdi. Baba İsmet Korkmaz, 15 meslektaşı ile kafeyi bastı, kafenin sahibi 65 yaşındaki Mehmet Turgut ve çocuklarını ters kelepçe ile gözaltına aldı.

Latif SANSÜR

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Didim'de 9 Ağustos'ta meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti.

Didim Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İsmet Korkmaz, oğlu Kürşat Korkmaz'ı çalışması için kafeye getirdi.

İki gün çalışan Korkmaz, maaşını sorup tüm personele verilen ücretin kendisine de verileceği söylenince işten ayrıldı.

Birkaç gün sonra müşteri gibi kafeye gelerek kapalı bölümde sigara içti, taşkınlık yaptı. Uyarılınca da tehditler savurarak mekandan ayrıldı.

Kısa bir süre sonra işletmenin önüne gelen polis arabasından inen babası, işletme sahiplerini tehdit etti.

TAKVİYE POLİS İSTEDİ

Mekan sahipleriyle tartışan baba Korkmaz, takviye kuvvet istedi.

Ekiplerin gelmesiyle birlikte yaşanan arbedede, polis biber gazı sıktığı 65 yaşındaki kalp hastası baba Mehmet Turgut ve iki oğlunu yere yatırıp ters kelepçeyle gözaltına aldı.

Polisleri tutumu nedeniyle uyarmak isteyen vatandaşlar ile işletmedeki garsonlar da polisin sert müdahalesinden nasibini aldı.

O anlar ise saniye saniye işletmenin güvenlik kameralarına yansıdı.

15 POLİSTEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Kendilerine hakaret edip darp eden 15 polisten şikayetçi olduklarını söyleyen işletmeci Salih Turgut, olayları baba İsmet Korkmaz'ın organize ettiğini öne sürdü.

Gözaltına alınırken kendisini tekmeleyen, kafasını zemine bastıran polislerin içinde bekçiler, yunus ve trafik polislerinin de olduğunu iddia etti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın jandarma tarafından yürütüldüğü öğrenildi.

VALİLİK:POLİSE MUKAVEMET GÖSTERİLDİ

Aydın Valiliği, yaşananlar ile ilgili olarak sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine bir açıklama yaptı.

Açıklamada, kafede polise mukavemet gösterildiği belirtilerek şöyle denildi:

*09.08.2022 tarihinde saat 21.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda Didim ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir işletmede kavga olayı meydana geldiği bildirilmiştir.

*Olay yerine giden görevli polisimize karşı mukavemet gösterilmesi dolaysıyla gönderilen takviye ekiplerle birlikte kavga olayına karışan şahıslar yasal sınırlar içerisinde gözaltına alınarak polis merkez amirliğine götürülmüştür.

*Olayla ilgili işlemler Didim Jandarma Komutanlığı tarafından yapılmaktadır. Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan haber ve görüntülerde geçen iddialarla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.

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