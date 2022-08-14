Abone Ol

Oğlunun dövdüğü baba, 6 gün sonra öldü

Konya'nın Kulu ilçesinde Salih Tümer'in (25) dövdüğü babası Mahmut Tümer (72), 6 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 10:32 - 14 Ağustos 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Oğlunun dövdüğü baba, 6 gün sonra öldü

Olay, 6 Ağustos’da Yeni Mahalle’de meydana geldi. İddiaya göre, Salih Tümer, tartıştığı işçi emeklisi babası Mahmut Tümer’i dövdü. Darbeler sonucu yaralanan Mahmut Tümer, komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İlk müdahale sonrası Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Mahmut Tümer, 12 Ağustos’ta hayatını kaybetti. Tümer’in cenazesi, kılınan namazın ardından defnedildi. Olay sonrası gözaltına alınan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Salih Tümer, Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Tümer’in adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

Korkunç olay: Babasını 7 bıçak darbesiyle öldürdü İlginizi Çekebilir Korkunç olay: Babasını 7 bıçak darbesiyle öldürdü Oğlunun darp edildiğini gören baba dehşet saçtı İlginizi Çekebilir Oğlunun darp edildiğini gören baba dehşet saçtı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Afyonkarahisar aile baba Çocuk Darp Denizli Konya Sağlık