Abone Ol

Öğrenci servisi kamyona çarptı çok sayıda yaralı var

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs, Eskişehir - Bursa karayolunda seyir halindeyken kamyona arkadan çarptı. Çok sayıda yaralı var.

Yayınlanma: 10:32 - 09 Haziran 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Ayrıntılar geliyor…

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Bilecik Bursa Eskişehir öğrenci