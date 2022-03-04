Öğrencilerin okul yolu çilesi

Sinop'un Dikmen ilçesinde 2012 yılında meydana gelen selde yıkılan köprünün yerine derme çatma bir geçiş yolu yapıldı. Yağan yağmur nedeniyle daha önce de birçok kez yıkılan geçiş yolu 3 gün önce yağan şiddetli yağmur nedeniyle bir kez daha yıkıldı. Taşımalı eğitim ile 6 köyden okula giden öğrencileri vatandaşlar dereden karşıya geçirmek zorunda kaldı.

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Dikmen ilçesinde bir hafta gün önce yağan şiddetli yağmur nedeniyle Güzelceçay taştı. Yükselen sular, ilçe merkezi ile 6 köyün tek bağlantı noktası olan ve 12 yıl önce meydana gelen selde yıkılan köprünün yerine menfezler üzerine yapılan geçiş yolu zarar gördü. Daha önceki yıllarda da birçok kez yıkılan geçici yol, taşımalı eğitim gören onlarca öğrenciyi zor durumda bıraktı.

ÖĞRENCİLERİ VELİLER KUCAKLARINDA KARŞIYA GEÇİRİYOR

Çay içine yerleştirilen menfezler üzerine yapılan yolun bazı bölümleri azgın sular nedeniyle yıkılınca, 6 köyde taşımalı eğitim ile okula giden onlarca öğrenci dere kenarına kadar servis araçlarıyla geldikten sonra velilerce kucaklanıp karşıya geçirilmesi tepki çekti. Köylüler, her kış aynı sorunla karşılaştıklarını ileri sürerek çayın üstüne köprü yapılmasını istedi.

Her yağmurda aynı sorunla karşılaştıklarını belirten Serkan Dinç, “Buradaki köprü, 6 köyün ulaşımını sağlıyordu ve 2012 yılında meydana gelen selde yıkıldı. Onun yerine böyle derme çatma bir yol yaptılar. Her yağmurda bir kısmı yıkılıyor.

10 yıldır bir köprü yapamadılar ama uzaya gideceğimizi söylüyorlar. Öğrenciler bir haftadır perişan. Çocuklarımızı kucaklarımızda dereden karşıya geçiriyoruz. Köylüler, evlerine erzak götüremiyor, hastalar hastaneye gidemiyor. 10 yıldır insanlar eziyet çekiyor” diye konuştu.

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