Öğrencilerin uygunsuz görüntülerini paylaşan 2 polis görevden alındı

Giresun’da deniz kıyısında iki öğrencinin uygunsuz videosunu çekerek sosyal medyada paylaşılmasında ilgisi olduğu tespit edilen 2 polis memuru görevden uzaklaştırıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Açıklama Giresun Valiliğinden geldi. İki polisin görevden alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Giresun’da deniz kıyısında meydana gelen bir olayı kayda alan ve daha sonra sosyal medyada paylaşılan iki gencin görüntüleri ile ilgili Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır.

*Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca müfettiş görevlendirilerek idari tahkikata da başlanılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu görüntülerle ilgisi olduğu tespit edilen 2 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır. İHA

İlginizi Çekebilir İhbara giden polis aracına mermi isabet etti