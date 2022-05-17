Öğretmenden hayat kurtaran müdahale

Bursa'da bir öğretmen, 2 adet bozuk para yutan ve boğulmak üzere olan öğrencinin hayatını Heimlich manevrası ile kurtardı.

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Osmangazi ilçesinde bulunan 1. Murat Okulu’nda eğitim gören Norveç vatandaşı Ezdın Khalıd Abdulrahım, elinde bulunan 2 tane 1 liralık metal parayı yuttu. Çocuğun yuttuğu paralar nefes borusunu tıkayınca nefes alamamaya başladı.

YAN SINIFTAN YARDIMA KOŞTU

Çocuk, öğretmeninden yardım istedi, öğretmeni de yan sınıfta bulunan öğretmen Nurettin Sevinç’ten yardım istedi. Öğretmen Sevinç, boğulmak üzere olan çocuğa Heimlich manevrası yaparak boğazındaki paraları dışarı atmasını sağladı. Öğretmenin yaptığı hareketle çocuk nefes borusunu tıkayan paraları dışarı atarak ölümden kurtuldu.

Öğretmenin öğrencinin hayatını kurtardığı o anlar okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

“BİR HAYATI KURTARDIĞIM İÇİN MUTLUYUM”

Öğrencinin hayatını kurtardığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Nurettin Sevinç, “Ben dersteyken bir çığlık duydum yan sınıftaki öğretmen arkadaş sınıfındaki bir çocuğun nefes alamadığını söyleyince ben hemen yerimden kalkarak, Heimlich manevrası yaparak çocuğun boğazına takılan 2 tane 1 liralık metal paranın dışarı atmasını sağladım. Paraları çıkartınca çocuk nefes almaya başladı. Genel durumu iyiydi. Bir hayatı kurtardığım için çok mutluyum” dedi.

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