Öğretmenlerden Erdoğan’ın sözlerine tepki: ‘Unutmayacağız’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öğretmenlere yönelik ‘çapulcu’ sözüne ve öğretmenlik meslek kanununa karşı öğretmenler eylem başlattı. İstanbul’da bir araya gelen öğretmenler adına Eğitim-İş Sendikası Başkanı Kadem Özbay, SÖZCÜ’ye konuştu. “Biz öğretmenlere hakaret edenleri unutmayacağız” dedi.

Fırat FISTIK

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Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş Sendikası), öğretmenlik meslek kanununa karşı eylem başlattı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da öğretmenlerin eylemiyle ilgili “Boykot çağrısı art niyetli bir girişimdir. Siz eğitim öğretim mimarı mısınız, yoksa çapulcu olarak dolaşanlardan mısınız?” demişti.

Erdoğan'ın bu sözlerine karşı yurt genelindeki eylemlerin yanı sıra Eğitim-İş Sendikası binalarına “Öğretmene saygı” pankartları asıldı. Öğretmenler, önceki gün İzmir'deydi. Eylemlerin ikinci adresi ise İstanbul oldu.

“ÖĞRETMENLERE HAKARET EDENLERİ UNUTMAYACAĞIZ”

SÖZCÜ'ye konuşan Eğitim-İş Sendika Başkanı Kadem Özbay şunları söyledi:

“Bu eylemi öğretmene saygı ve mesleki itibarının iadesi için başlattık. Eylemimizin ne kadar doğru olduğunu da bir kez daha gördük. Meclis'te meslek kanunu konuşulurken bize sorulmuyordu. AKP'li milletvekilleri parmak sallamıştı ama öğretmene parmak sallanmaz demiştik. Görüyoruz ki Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, artık öğretmenleri yeni bir sınıfa sokuyor, çapulcu kavramını kullanıyor.

Biz de şöyle seslendik; Biz öğretmenler öğrencilerimizi dilinden, dininden, ırkından dolayı asla ayırmayız. Sayın Cumhurbaşkanı da halkımızın tamamının temsilcisi olarak kimseyi ayrıştırmadan, halkımıza hakaret etmeden; seçim sonralarında balkon konuşmalarında ifade ettiği gibi herkesi kucaklamalı ve halkımızın tamamına, bizlere saygı göstermelidir. Biz öğretmenlere hakaret edenleri unutmayacağız. Halkın öğretmenine hakaret edemeyeceğinin altını tekrar çiziyoruz.”

BAŞÖĞRETMEN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ÖRNEĞİ

“Bu ülkenin geçmişinde, savaş meydanlarında bile öğretmenini önceleyen, sınıfta öğretmeninin önüne geçmeyen, bizlere geleceğin mimarı diye önem veren Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ten çapulcu diyen cumhurbaşkanına geldik.” diyen Özbay,

“Biz onlar adına utanıyoruz. Bugün öğretmenine bu hakareti yakıştırmak kabul edilebilir bir şey değildir. Halkın temsilcisi olan bir kişinin, halkın öğreticisi, geleceğin mimarı öğretmenlere bunu söylemesi kabul edilemez. Üstelik bunu öğretmenlerin olduğu bir yerde söylemesi de çok acı. Alkışlayanlar dahi vardı.

Öğretmenlere ahlak dersi verilmeye çalışılıyor sürekli. Bu gerçek anlamda çürümüşlüğü gösteriyor. Ön planda olan insanların toplumun değerlerine hakaret ettiklerini görüyoruz. Öğretmene saygı duyulması gerektiğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

ANITKABİR'E YÜRÜYECEKLER

Öğretmene saygı eylemleri devam edecek. 5 Eylül'de Samsun'da, 7 Eylül'de Diyarbakır'da eylem yapılacak. Sendika üyesi öğretmenler, 9 Eylül'de de Anıtkabir'e yürüyecekler.

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