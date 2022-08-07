Oğuzeli MYO Öğretim Görevlisi alıyor
Oğuzeli MYO'nun boş bulunan kadrolarına öğretim görevlisi alımı gerçekleştirilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Oğuzeli MYO aşağıda belirtilen birimine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesi hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.
Son Başvuru Tarihi : 19.08.2022
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