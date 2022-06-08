Okmeydanı’nda gerginlik sürüyor: ‘Bu kentsel dönüşüm değil zorbalık’

İstanbul Okmeydanı, Fetihtepe Mahallesi’nde vatandaş kentsel dönüşüme zorlanıyor. Kentsel dönüşüm kararı kapsamında yıkımı gerçekleştirilecek binaların elektrik, su ve doğalgazı kesildi. Ev ve işyerlerini boşaltmayanlar ile polis ekipleri arasında gerginlikler yaşanıyor. Semtte 2 gündür yaşanan gerginliğe sosyal medyadan da tepkiler yükseldi, "#OkmeydanındaZulümVar" etiketi gündem oldu.

Sözcü İstanbul

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İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Fetihtepe Mahallesi’nde 2020'nin sonunda başlaması planlanan kentsel dönüşüm, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile mahalleli arasında anlaşma sağlanamayınca başlayamamıştı.

Son dönemde mahalleli adeta kentsel dönüşüme zorlandığını söylüyor. Kentsel dönüşüm adı altında evlerinden çıkarılmak istenen mahallelinin elektrik ve doğalgazı kesildi. Mahallelinin bu duruma gösterdiği tepki üzerine polis mahalleyi kuşattı.

SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEM OLDU

Mahallede 2 gündür süren gerginliklerde gözaltılar var. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, 15 yaşında bir çocuğun gözaltına alındığı öne sürüldü. Paylaşılan videolarda polisin orantısız güç kullandığı görülürken, “#OkmeydanındaZulümVar” etiketi altında kullanıcılar tepkilerini ifade etti.

“BU KENTSEL DÖNÜŞÜM DEĞİL, ZORBALIK”

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç da mahalledeki gelişmeleri sosyal medya hesabından aktardı. “Bu kentsel dönüşüm değil zorbalık” diyen Kılınç, “İstanbul Fetihtepe’de çocuğunu okula bırakıp evine dönen kadın mahalleye alınmıyor” diyerek o anın fotoğrafını paylaştı.

“ZULMEDİYORSUNUZ”

Kılınç, olay yerinden bir video paylaşarak, “Mahalleyi kuşatma altına alıyorsunuz. Sokakları, caddeleri kapatıyorsunuz. Evlerine girmek isteyen vatandaşlarımızı gözaltına alıyorsunuz. Zulmediyorsunuz, suç işliyorsunuz” notunu düştü.

BEYOĞLU BELEDİYESİ YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Beyoğlu Belediyesi de sosyal medya hesabından konuya ilişkin yazılı bir açıklama paylaştı. Açıklamada şöyle denildi:

* “Evlerini tahliye etmeyen hak sahiplerine tanınan süre Ramazan Bayramı’ndan önce sona ermesine rağmen, bazı hak sahipleri evini boşaltmadı. Bugün İSKİ, İGDAŞ ve BEDAŞ ekipleri bölgedeki bazı binalara giderek verilen hizmetin sonlandırıldığını belirttiler.

* Emlak Konut tarafından hazırlanan projeye göre yıkımı gerçekleşecek 778 daire yerine 778 daire, 166 dükkan yerine 159 dükkan yapılacak ve bu dair ile dükkanların tamamı, mevcut hak sahiplerine verilecek. Mevcut daire ve dükkan sayısından daha fazla daire ve dükkan yapılmayacak.

* Mart ayında muvafakatname imzalamayan hak sahiplerine, bölgedeki diğer hak sahiplerinin daha sağlıklı ve güvenli evlerde barınma hakkının bir an evvel sağlanması için 6306 sayılı kanunun 17. maddesine istinaden evlerini tahliye etmeleri için tebligat gönderildi. 15 günlük yasal sürecin ardından ikinci tebligatların gönderilmesiyle hukuki süreç hızlandı. Ramazan Bayramı’ndan önce her bir hak sahibinin teker teker aranarak yakın zamanda elektrik, su ve doğalgaz erişimlerinin kesileceğini dair bilgilendirildi.

* Gönderilen tebligatlara karşı bazı hak sahiplerinin açtığı davalarda 130 yürütmeyi durdurma kararı alınmasına rağmen, yapılan savunma sonrası 120 tanesinin yürütme durdurma kararı kaldırıldı.”

GÜRSEL TEKİN MAHALLEYİ ZİYARET ETTİ

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, mahalleliyi ziyarete gitti. Yurttaşlar, “Biz çözüm önerisi istiyoruz. Savaşta bile elektrik, su kesilmez. Düşman düşmana yapmaz ya… Okmeydanı’nı hangi müteahhitlere peşkeş çektiler?” sözleriyle dert yandı. Tekin de yetkililere seslenerek, “El insaf edin. Yasalardan korkmuyorsunuz, mahalleliden korkmuyorsunuz, birazcık Allah’tan korkun. Sayın yetkililer, bu bir rıza ile olur” dedi.