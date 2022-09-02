Okul aile birliğine 150 bin liralık icra şoku

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2012-2019 yılları arasında Okul Aile Birliği başkanlığı ve üyeliği yapan 20 veliye 150 bin liralık haciz ve icra gelmesi velileri şok etti. Okul idaresinden ve Milli Eğitim’den yardım alamadıklarını belirten 20 veli bugün okul önünde basın açıklaması yaptı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Bitez Gülümser Mehmet Danacı Ortaokulu okul aile birliğinde 2012-2019 yılları arasında başkanlık yapan Bitez Mahalle Muhtarı Seda Özgüçlü ile 19 üyenin haberi olmadan haklarında 150'şer bin TL’lik icra ve haciz işlemi başlatılması velileri şok etti.

HESAPLARINA VE MALLARINA BLOKE VE HACİZ KONULDU

Kendilerine yapılan tebligatlarla borçlandırıldıklarına ve bankadaki hesaplarına bloke konularak mallarına haciz konulduğunu belirten veliler bugün öğle saatlerinde okul önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

Velilerden evli ve iki çocuk annesi 42 yaşındaki Şenay Çapkın okul ve öğrenciler için okul aile birliğinde çalışmalar yapıp maddi ve manevi destek verirken gelen icra ve haciz ile şoke olduğunu belirterek “Ev hanımıyım bir yandan çocuk okutup bir yandan okula destek olmaya çalışıyoruz. Ancak okulda çalışan işçilere ait on yıllık SGK borçlarını veliler olarak bizim önümüze koydular. Okul müdürü dahil muhatap bulamıyoruz, ilçe milli eğitim müdürlüğü de ilgilenmiyor hukuk yoluna başvurduk, hakkımızı arayacağız bu paralar bizim değil okulun ödemesi gereken paralar” diye konuştu.

“BİZ İŞVEREN MİYİZ Kİ OKUL İÇİN ÇALIŞAN İŞÇİNİN SGK'SINI ÖDEYECEĞİZ”

Ardından veliler adına açıklama yapan eski okul aile birliği başkanı ve Bitez Mahalle Muhtarı Seda Özgüçlü ise şunları söyledi:

“Okul Aile Birlikleri, devletin en temel sorumluluklarından biri olan “eğitim” görevini yerine getirebilmesi için devlete yardımcı olmak amacıyla kurulan, hiçbir ticari nitelik taşımayan, kar amacı gütmeyen oluşumlardır.

İş Kanunu'nda ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında tanımlanan ‘işveren' sıfatına haiz olmadığı gibi, kendisi adına iş görülmesi için de herhangi bir işçi çalıştırmamaktadır.

Bitez Gülümser Mehmet Danacı Ortaokulu okul aile birliğinde 2012 yılı ve sonrasında görev alan velilere 10 yıllık süre içinde ödenmeyen SGK borçları nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü tarafından haciz getirilmiş, Okul Aile Birliği üyelerinin şahsi hesapları ve malvarlıkları bloke edilmiştir.

Amacı okulumuzda öğrenim gören çocukların daha sağlıklı ve imkanları iyileştirilmiş bir okul yaşantıları olmasını sağlamak olan birliğimizin, üyelerine ait TC kimlik numaraları ve isim bilgileri SGK tarafından okul müdürlüğünden temin edilerek; 2012-2019 yılları arasında okul aile birliğinde görev alan, görev süreleri bitmiş velilere ödeme emri gönderilmiş ve haciz bildiriminde bulunulmuştur.

İlgili ödeme emirlerinde, okullarda çalıştırılan görevlilerin prim borçlarının faiziyle birlikte ödenmesi, aksi takdirde haciz işlemine başlanılacağı bildirilmiştir. Bazı velilere gönderilen prim borçları 100 bin TL'nin üzerinde çıkmıştır!

Prim borçlarının hesaplanmasında ve bloke kararı verilen hesapların tespitinde yapılan hata SGK müdürlüğü tarafından kurum memurlarını korumak ve kollamak maksadıyla sürdürülmekte olup, mağduriyetimiz devam ettirilmektedir.”

“İKİ BAKANLIKTAN ACİL YARDIM VE DESTEK BEKLİYORUZ”

Özgüçlü açıklamasının sonunda ise, “Söz konusu süreçte maddi anlamda yaşadığımız mağduriyet kadar, vatandaş olarak yıllardır hizmet verdiğimiz ilgili okul müdürü tarafından destek görememek de bizleri manevi yönden derinden üzmüştür. Yürütülmekte olan sürece ilişkin adli işlemler başlatılmış olup, adalete duyduğumuz güvene bağlı kalarak, buradan siz basın mensupları aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na sesimizi duyurmak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na söz konusu mağduriyetimizin ivedilikle giderilmesi çağrısında bulunmak istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.