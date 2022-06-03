Okulda ‘Sürtük’ kavgası! Şube müdürü okul basıp öğretmen dövdü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, gezi direnişine katılanlara yönelik ‘Sürtük’ benzetmesi tartışması kavga ile sonuçlandı. Eşinin tartışma sırasında hakarete uğradığı yönünde bilgi verilen Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Seğmenoğlu, okul basarak öğretmen Bayram Ağlamış’ı dövdü.

Ali Ekber ŞEN

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gezi eylemlerine katılanlar hakkında “Sürtük” ifadesini kullanmasıyla ilgili Mersin'de öğretmenler arasında yaşanan tartışma olaylı bitti. Eşinin hakarete uğradığı yönünde bilgi verilen Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Seğmenoğlu, okul basarak öğretmen Bayram Ağlamış'ı yumrukladı.

Çıkan kavga öğrenciler tarafından cep telefonu ile çekilirken, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, şube müdürünün derhal görevden alınmasını istedi.

“SÜRTÜK TARTIŞMASINDAN SONRA EŞİNİ ARADI”

Eğitim camiasında şok yaratan olay merkez Mezitli ilçesindeki İçel Anadolu Lisesi'nde yaşandı. Öğretmenler odasındaki sohbet sırasında konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gezi eylemlerine katılan kişilere “Sürtük” diyerek hakaret etmesine geldi.

Hülya Koçyiğit'in oynadığı Sürtük adlı film de odada konuşuldu. İddiaya göre bu sırada Din Kültürü Dersi öğretmeni Nilüfer Seğmenoğlu, kendisine laf vurulduğunu belirterek tartışmaya dahil oldu.

Tartışma bir süre devem ettikten sonra kadın din öğretmeni dışarıya çıkarak Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde şube müdürü olan eşi Mustafa Seğmenoğlu'nu arayarak kendisine hakaret edildiği yönünde bilgi verdi.

ŞUBE MÜDÜRÜ OKULA GELDİ, ÖĞRETMENİ BULDU

Eşinin verdiği bilgi üzerine Müdür Mustafa Seğmenoğlu bir anda soluğu İçel Anadolu Lisesi'nde aldı. Seğmenoğlu, eşine hakaret ettiği iddiasıyla öğretmen Bayram Ağlamış'ı okul bahçesindeki türbin üzerinde yakaladı. Görgü tanıklarının ifadesine göre şube müdürü Seğmenoğlu, öğretmen Bayram Ağlamış'a öğretmen eşi Nilüfer Seğmenoğlu ve öğrenciler ile öğretmenlerin gözleri önünde saldırarak yumruk attı.

Öğretmen de kendisine karşılık verince aralarında kavga çıktı. Eşi ile diğer öğretmenlerin araya girmesiyle müdür Mustafa Seğmenoğlu, güçlükle sakinleştirilerek bahçeden uzaklaştırıldı. Müdür Seğmenoğlu, bu sırada “Bu adam buradan gidecek, buradan gidecek o… ç… ” diye bağırarak küfür etti.

ÖĞRENCİLER KORKU VE PANİK HALİNDE KAVGAYI İZLEDİ

Okulda yaşanan kavga hareketli anların yaşanmasına yol açtı. Olayı sınıf pencerelerinden izleyerek görüntü çeken öğrencilerin korku ve panik halleri kameraya yansıdı. Müdürün bu küfürleri pencerelerden kavgayı izleyen öğrenci ve öğretmenlerce duyuldu.

BİRBİRLERİNDEN DAVACI OLDULAR

Bu arada kendisine saldırıldığını önü süren öğretmen Bayram Ağlamış, Mezitli Polis Merkezi'ne giderek şikâyetçi oldu. Saldırgan Şube Müdürü Mustafa Seğmenoğlu'nun da öğretmen Ağlamış'tan şikâyetçi oldu.

EĞİTİM-SEN : “KABUL EDİLEMEZ”

Bu arada Eğitim-Sen Mersin Şube Başkanı Mahmut Sümbül, Şube Müdürü Mustafa Seğmenoğlu ile öğretmen Bayram Ağlamış arasında yaşanan kavga ile ilgili kendilerine de görüntü geldiğini, ayrıca üyelerinin bilgi verdiğini söyledi. Sümbül, şunları belirtti:

“2 Haziran 2022 Perşembe günü Mersin'in güzide okullarından İçel Anadolu Lisesinde, aklıselim hiç kimsenin onaylamayacağı, karşısında duracağı olumsuz az örnekten biri olarak kalacak olay yaşanmıştır.

Öğretmenler odasında iki erkek arkadaşın gazetelere, televizyon kanallarına yansıyan Gezi eylemcilerine yönelik Cumhurbaşkanı tarafından dile getirilen cinsiyetçi dille ortaya konulan “sürtük” sözü üzerine yaptıkları konuşmayı, konuşmanın gerçekleştiği yerden çok uzaktaki bir kadın öğretmenin duyması ve bu söz kendisine söylenmiş gibi çarpıtarak durumu kurumun ilgililerine bildirmek yerine Mezitli Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü olan kocasına telefonla arayarak anlatması, şube müdürü Mustafa Seğmenoğlu'nun da karısının anlatımını hiç araştırmadan kendi aralarında şakalaşan üyemize yönelik fiziki saldırı için okula geldiği, okul müdürünün şube müdürünü engellemeye çalıştığı fakat makamının gücünü şiddet kullanmak için kullanan Mustafa Seğmenoğlu'nun cebir ve şiddet yoluyla okul bahçesine girip üyemize yumruk atıp tehdit, küfürlerle hareket ettiği öğrenciler tarafından video kaydı altına alındığı bir gerçektir.

Hal böyleyken bu fiziki şiddet sadece üyemiz bir eğitimciye yönelmiş olarak görülemez. Adı geçen şube müdürü bir kurumu en önemlisi bir eğitim kurumunu basar gibi davranması kabul edilemez.

Aslında bu durum şunu da gösteriyor ki makam işgal edenler makamların gelip geçici olduğunu görmüyor, kendilerini yasaların, kuralların, kurumların üstünde görüyorlar. Kuruma yönelik tavır üyemize yönelince şiddetini artırıp yumruk atmaya, hakarete, tehdide dönüşüyor.

Okul bahçesi içinde gerçekleşen bu çirkin olay olaya tanık olan öğrencilerimizi de etkilemiştir. Öğrencilerimizin üstün menfaatlerini görmezden gelen bu nobran tavır çocuklarımızda şiddete bağlı travma yaşatmıştır. Geleceğin teminatı çocuklarımıza örnek olması gereken rol model konumundaki yöneticilerimizin sokak kültüründe dahi hoş görülemeyecek tavrını reddediyor, kınıyoruz.

Eğitim Sen olarak nereden, kimden gelirse gelsin şiddeti, şiddet dilini reddediyoruz. Hukukun üstünlüğü çerçevesinde üyemize yönelen bu saldırıyı her türlü meşru ve hukuki mücadele aracıyla takip edeceğiz. Milli Eğitim müdürlüğünü, Bakanlığı göreve davet ediyoruz. İlgili şube müdürü hukuki süreç bitene kadar görevinden alınmalı, adil biçimde idari ve hukuki süreçler yürütülmelidir.”

BAŞARIR: SORUMLUSU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DIR

Öte yandan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, olayı sert bir dille eleştirdi. “Sürtük” sözünün AKP'li Cumhurbaşkanı tarafından tüm Türkiye'nin gözü önünde gezi eylemcileri için kullanıldığını hatırlatan CHP'li Başarır, “Bu ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıp herkesin gözünün önünde grup toplantısında, hak arayan milyonlarca gezi eylemcilerine ağır hakaret etti. Elbette bu ağır hakaret içeren söz tüm kamuoyunda konuşuldu. Mersin'imizin güzide okulunda görev yapan iki öğretmen arkadaşımızın bu sözü kendi aralarında konuşmaları gayet doğaldır. Ancak doğal olmayan ise bu kötü sözü kamuoyunun hafızasına işleten, kesimleri kutuplaştırmak için hiçbir kötü sözü esirgemeyen bu ülkenin Cumhurbaşkanının söylemleridir” dedi.

“ÖĞRETMENE YAPILAN YUMRUKLU SALDIRI KABUL EDİLEMEZ”

“Sürtük” sözcüğü yüzünden bir ilçe milli eğitim şube müdürünün okul basarak bir öğretmene yumruk atmasının utanç verici olduğunu ifade eden CHP'li Başarır, şunları söyledi:

“İki meslektaşın AKP'li Cumhurbaşkanı'nın kötü sözünü değerlendirilmesini, kendi eşine söylenmiş olarak kurgulayan bir milli eğitim şube müdürü, okulda öğrencilerin gözü önünde öğretmenlerini linç etmeye kalkıyor.

Bir öğretmene yapılan yumruklu saldırı asla kabul edilemez. Bu saldırıyı gerçekleştiren kişi gerekli cezayı almalıdır. Ayrıca bu olay sadece okulda görev yapan bir öğretmene fiziki saldırı olarak nitelendirilmemelidir.

Bu saldırı kamu düzenini bozmadır. Bu saldırı kamu kurumuna yapılmış bir saldırıdır. Bu tür saldırılar ancak mafyatik kişilerden beklenir. Sonuç olarak ise yaşanan bu kötü olayların en büyük sorumlusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır.”

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