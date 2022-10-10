Okullar açılalı 5 hafta oldu, hâlâ okul yüzü göremediler

Okullarda ders zili 5 hafta önce çalmasına rağmen Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine bağlı Ortaklar Köyünde 16 öğrenci hâlâ okul yüzü göremedi. Okulun ilk günü hazırlanıp okula gitmek için kapıda bekleyen öğrenciler, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul servisi verilmemesinden okullarına ulaşamadı.

Kemal ATLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yeni eğitim öğretim yılının 5. haftası başlarken, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Ortaklar köyünde 16 öğrenci hâlâ eğitimlerine başlayamadı. Öğrenciler 20 kilometre uzaklıktaki okullarına bu yıl servis verilmediği için gidemezken, mahalle muhtarı ve aileler seslerini duyurmak için CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'den yardım istedi. Mahalle Muhtarı Mehmet Çakar, “Bütün kurumların kapılarını çaldık ama sonuç alamadık” dedi.

“100 LİRA YÜZÜNDEN İHALEYE GİREN YOK”

Mahalleye 20 kilometre uzaklıktaki Nasrettin Hoca İlkokulu ve Ortaokulu 16 öğrencinin servis sorununu çözmek için bir aydır uğraşan Muhtar Çakar yaşadıkları mağduriyeti Çakırözer'e şöyle anlattı:

“Okulun ilk günü çocuklarımız okula gitmek için hazırlandı. Bekledik ama servisimiz gelmedi. İkinci gün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittik ama görüşemedik. Sonraki günler kaymakama, belediyeye, valiliğe her yere gittik. 4 haftayı geride bıraktık hâlâ servisimiz yok! Gerekçesi bizim köy için öğrenci taşıma ihalesine kimse girmemiş.

Mazot parası yüksek, ihale bedeli kurtarmaz diyormuş servisçiler. Başka köylerle arasında 100 lira fark var diye bu köye servis gelmiyor. Bizden 3 km daha uzak köye iki servis gidiyor bize bir tane dahi yok! Biz evlatlarımız için çözüm bekliyoruz.”

“DERSLERİMİZDEN GERİ KALDIK”

Haftalardır okula gidemediğini söyleyen 8. sınıf öğrencisi Melike Çakar, “8. sınıfım. Okumayı çok istiyorum. Mesela annem okumamış, beni okutmak istiyorlar ama servis olmadığı için okula gidemiyoruz. Öğretmenlerimiz ders notu atıyor ama yazdıklarından da bir şey anlamadığımız için sıkıntı oluyor” dedi.

“OKULA GİDEMEDİĞİM İÇİN ÇOK ÜZÜLDÜM”

5. sınıf öğrencisi Serhat Çakar ise, “Biz ailemin arabasıyla okula gidip geliyoruz. Ama bazı zamanlar hiç gidemiyoruz. Derslerden geri kalıyoruz. 5 gün gidemezsek sınıfta kalıyoruz, dosyalarda, ödevlerde eksik kalıyoruz” derken, başka bir öğrenci de, “İlk gün kıyafetlerimi giyip hazırlandığımda, okula gidemediğim için çok üzüldüm” ifadelerini kullandı.

“HABER BİLE VERMEDİLER, İNSAN YERİNE KONMUYORUZ”

Öğrenci velilerinden Ayten Çakmak, “İki kızım var. Biri üçüncü sınıf, diğeri beşinci sınıf. Haftalardır derslerine gidemediler, mağduruz! Sadece benim değil, bütün köyün çocukları mağdur.

Okulun yüzünü dahi göremediler. İlk gün çocuklarımızı giydirdik servis bekledik gelmedi. Bize haber dahi verilmedi. İnsan yerine konulmuyoruz! 5 haftadır okula gidemiyor evlatlarımız” şeklinde tepkisini dile getirdi.

“BU SİZİN SORUMLULUĞUNUZ”

Öğrenci velisi Necife Ersöz ise, “İlk gün evlatlarımızı hazırladık. Bir saat, iki saat bekledik servis yok. Başka köylere iki servis verilmiş bize yok. 16 tane çocuk var. Bir an önce servis gelmeli. Kendi arabamızla götürdüğümüzde almaya gidemediğimizde ise okul müdürü ‘Bu sizin sorumluluğunuz' diyor. Yalvarıyoruz yine de evlatlarımızı yakın köylerin servislerine bile bindirmiyorlar” dedi.

“‘BAŞINIZIN ÇARESİNE BAKIN' DİYORLAR”

Okula giden 4 çocuğu olduğunu aktaran öğrenci velisi İsmet Çakar da, “4 tane çocuğum var. 1,3,7 ve 8. sınıfa gidecekler. Servis olmayınca okul müdürü ‘Başınızın çaresine bakın' diyor. Bir gün olsa başımızın çaresine bakalım ama sürekli nasıl okula götürüp getireceğiz. Hepimiz çalışıyoruz. Okul ile köyümüzün mesafesi hemen hemen 20 kilometre.

Milli Eğitim Müdürlüğü yardımcı olamadı. Milli Eğitim Bakanlığı'na ulaşmaya çalıştık ulaşamadık. Dört çocuğun ne kitabını, ne başka bir şeyini alamadık. Mağduruz. Geçen yıl çocuklar için bir iki gün izin alınca okul müdürü ‘4 kez izin alırsan ceza yazarım' demişti. Şimdi 35 gün oldu! 65 köyden sadece bizim servisimiz yok. Ne arayan ne de soran var! Çocuklarımıza yazık günah değil mi?” şeklinde konuştu.

“KÖY OKULLARINI KAPATMANIN BEDELİ”

Milletvekili Utku Çakırözer servis sıkıntısının bir an önce çözülmesi için Eskişehir Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulunarak şunları söyledi:

“Burası Bursa-Ankara karayolunun hemen kenarında! Yani Türkiye'nin ortası! Ulaşılamaz bir yer hiç değil. Ama burada 16 evladımız 5 haftadır okula gidemiyor. Gerekçe taşımalı eğitim. Mazot pahalı diye, 100 lira eksik diye servisçiler ihaleye girmiyor. Bedelini evlatlarımız ödüyor. İşte köy okularını kapatmanın, taşımalı eğitime geçmenin bedeli bu. Bu çocuklarımızın eğitim hakkı engellenemez. Hiçbir gerekçe kabul edilemez. Hele ki Ortaklar'ın etrafındaki tüm köylere bir hatta iki servis giderken buraya gönderilmemesi çok büyük ayıptır. Kabul edilebilir bir şey değil. Bu sorun bir an önce çözülmeli.”

İlginizi Çekebilir Servise ahşap yer yapıp, fazla öğrenci taşıyan ehliyetsiz şoföre para cezası