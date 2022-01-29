Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili ne zaman bitecek?

Okullar yarıyıl tatiline girdi öğrenciler sömestrın tadını çıkarırken, bir yandan da derslerinde geri kalmamak için eksik bilgilerini tamamlıyor. Okullar 7 Şubat Pazartesi günü açılacak. Tatilin uzatılma ihtimalini merak eden veliler için yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İki haftalık yarıyıl tatilinden sonra da aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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İlk dönemi tamamlayan öğrenciler iki haftalık sömestr tatiline girdi. 15 tatilde öğrenciler hem dinlenme hem de eksikliklerini tamamlama fırsatı elde ediyor. Yarıyıl tatili devam ederken merak edilen konuların başında “15 tatil uzatılacak mı” geliyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yarıyıl tatili 21 Ocak tarihinde başladı ve 6 Şubat’a kadar devam edecek. Öğrenciler 7 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.

Yıl sonu karneleri 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan gerçekleştirilecek.

TATİL UZAYACAK MI?

İkinci dönemin başlangıcıyla ilgili salgına bağlı tatilin uzatılıp uzatılmayacağı yönündeki tartışmalara da değinen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları söyledi:

“İnşallah bu iki haftalık yarıyıl tatilinden sonra da aynı kararlıkla yüz yüze eğitime devam edeceğiz. En sık sorulan sorular, ‘Acaba tatil uzayacak mı?’ Ben de o soruyu soranlara şöyle cevap vermek istiyorum.

Neden herhangi bir kapanma olacağı zaman ilk başlanılacak yerler okullardır? Neden kafeler, restoranlar, AVM’ler değildir? Bizler eğer 21’inci yüzyılda iddialı bir ülke olmak istiyorsak, bölgesinde ve dünyada üretimiyle toplumsal barışıyla, demokrasi kültürüyle örnek teşkil eden bir ülke olmak istiyorsak beşeri sermayemize sürekli yatırım yapmak zorundayız. Eğitimde fırsat eşitliğini sürekli yükseltmek zorundayız.”