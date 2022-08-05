‘Ölüm gemisi’ yolda, İzmir halkı ayakta!

Barındırdığı tonlarca asbest, radyoaktif ve tehlikeli zararlı atık madde nedeniyle uzmanların uyarıda bulunduğu nükleer savaş gemisi Nae Sao Paulo, Türkiye’de sökülmek üzere Brezilya’dan yola çıkarıldı. Demokratik kitle örgütleri sert tepki gösterdi.

Gökmen ULU

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Türk firması Sök Denizcilik A.Ş'nin Brezilya devletinden 16 ay önce satın aldığı nükleer savaş gemisi Nae Sao Paulo, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın onay vermesinin ardından İzmir Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'ne getirilmek üzere yola çıktı.

Türkiye, Brezilya ve birçok Akdeniz ülkesindeki çevre örgütlerinin karşı çıkmasına rağmen, gemi dün Rio De Jenario Limanı'na gönderilen römorkörlerle çekilmeye başlandı.

ALİAĞA'DA PROTESTO MİTİNGİ

Haber İzmir'de büyük yankı uyandırdı ve tepki doğurdu.

Yüzlerce sivil toplum kuruluşu üyesi, Aliağa Demokrasi Meydanı'nda protesto mitingi yaptı. Yurttaşlar, “Aliağa dünyanın çöplüğü değildir”, “Ölüm gemisinin karasularımıza girmesini istemiyoruz”, “Havama, suyuma, toprağıma dokunma”, “Ölüm gemisini durduralım” yazılı pankartlar taşıdı. Basın açıklamasında; söz konusu gemi sökümünün yaratacağı kirlilik ve tahribatın Aliağa'yla sınırlı kalmayacağı, İzmir ve Ege Bölgesi'ni de etkileyeceği vurgulanarak, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı bir avuç sermayedarın değil, halkın bakanlığı olmaya davet ediyoruz” denildi, verilen iznin iptal edilmesi istendi.

İZMİRLİLER GÜNDOĞDU'DA TOPLANDI

İzmirliler akşam saatlerinde Gündoğdu Meydanı'nda toplanarak protestoda bulundu. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), KESK, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu ve DİSK'in yer aldığı İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri'yle İzmir Büyükşehir Belediyesi ve muhalefet partisi temsilcileri gemi protestosunda birleşti.

Efsanevi Moğollar grubunun, çevre ve halk sağlığının korunması için şarkılar seslendirdiği mitingte, vatandaşlar, “Toksik gemi geldiği gibi gidecek” pankartı taşıdı.

SOYER: “GELDİKLERİ GİBİ GİDECEKLER”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, konuşmasına “Ne zaman bu ülkenin doğasına taşına saldırı olsa dimdik ayakta duran ve bu ülkenin vicdanı olan Moğollar’a teşekkür ediyoruz” sözleriyle başladı. İzmir’in dünyanın çöplüğü olmayacağını ifade eden Soyer, “Gemi Brezilya'dan yola çıktı. Bugün Ankara'da Brezilya Büyükelçiliğinin önünde pankart açtık ve uyardık. Dedik ki, ‘Bu gemi İzmir'e gelmeyecek.' Gemi yolda, 30 – 40 gün içerisinde İzmir’e varması bekleniyor. Ama bu gemiyi İzmir'e sokmamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İzmir dünyanın çöplüğü değildir. Bu 30-40 gün boyunca birçok eylem yapacağız. Canımız kadar sevdiğimiz İzmir'e hep beraber sahip çıkacağız. Geldikleri gibi gidecekler” dedi.



CAHİT BERKAY: “İNSANIN AKLI VE VİCDANI ALMIYOR”

Usta sanatçı Cahit Berkay “Gemi bütün asbestini bu ülkeye getirecek. Neresinden bakarsan bak insanın aklı, vicdanı ve mantığı almıyor. Bu ülke çöplük olmayacak” dedi.

TMMOB, DİSK, KESK, Türkiye Barolar Birliği ve İzmir Tabip Odası da ortak açıklama yaparak uyarılarda bulundu. Çarpıcı saptamaların yer aldığı açıklamada şöyle denildi:

Bu gemi bütünüyle tehlikeli atık statüsündedir! Neden?

*Tehlikeli madde envanterini gerçekleştiren şirketin bile kabul ettiği eksiklik ve uygunsuzluklar vardır.

*Envanter gemi alanlarının sadece yüzde 12 gibi kabul edilemeyecek düşük bir kısmını kapsamaktadır.

*Radyoaktivite ölçümlerini gemi sahibinin tuttuğu bir şirket sahibi tarafından yapılmıştır.

*Sadece gemi sahibinin ibraz ettiği belgeler dışında ikiz gemisi Clemenceau (Klemanso)’nun söküm ve bu geminin inşa planları talep edilmemiş ve örnekleri alırken bunlar kullanılmamıştır.

*İkiz gemisinin yüzde 86'sını kapsayarak yapılan envanterin gösterdiği tehlikeli madde miktarlarıyla Sao Paulo’nun envanterinin gösterebildikleri arasındaki uçurum hala açıklanmamıştır.

*Brezilya Ordusu, geminin tamiratları sırasında iki envanter arasındaki tonlarca asbest farkını açıklayacak (birinde 760, diğerinde 9,6 ton) dair geçerli bir asbest bertaraf belgesi ibraz etmemiştir.

*Mart 2021’deki satış sonrasında SÖK Denizcilik adına gemide şirket adına çalışan işçiler bir senedir belirsiz şartlarda asbeste maruz kalmışlardır.

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