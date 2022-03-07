‘Ölüm yolu’ yine can aldı, siyasilerden tepki geldi

Eskişehir'de en fazla ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına sebep olduğu için 'ölüm yolu' olarak adlandırılan Eskişehir-Seyitgazi-Afyon karayolunun genişletme çalışmalarının yapılmaması can almaya devam ediyor. Bugün yaşanan iki ayrı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, aralarında belediye itfaiye erlerinin de bulunduğu 3 kişi de yaralandı.

Kemal ATLAN

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Eskişehir-Seyitgazi yolunda meydana gelen iki ayrı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Eskişehir’in siyasileri hükümete ‘Ölüm yolu artık yapılsın’ çağrısı yaptı.

2 AYRI KAZA: 3 ÖLÜ, 3 YARALI

Eskişehir'de işçi servis otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, tekvando hocası Nadir Özsoy ile sporcu kızı Semanur Özsoy ve Hüseyin Kaplan hayatını kaybederken, yine tekvando sporcusu Görkem Sarı yaralandı.

Kazaya müdahale için olay yerine giden Seyitgazi ilçe belediyesi itfaiye aracı da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, itfaiye personeli İsmail Çakmak ve Ahmet Çakır ağır yaralandı. Daha önceleri de sürekli kazaların meydana gelmesi nedeniyle ‘Ölüm yolu’ olarak adlandırılan Eskişehir-Seyitgazi-Afyon karayolunun yıllardır bölünmüş yol olarak ayrılmaması siyasilerin de tepkisine neden oldu.

10 BİN İMZA TOPLANDI, YOL YATIRIM PROGRAMINA ALINMADI

Ölüm yolunun yapılması için geçen Ocak ayında başlatılan imza kampanyası ile 10 bin imza toplanmıştı. Seyitgazi ilçe sakinleri 10 bin imza ile gittikleri Meclis'ten çağrıda bulunarak, yolun bir an önce yapılmasını istemişlerdi. Son 11 yılda meydana gelen 800’ün üzerinde kazada; 35 kişinin öldüğü, 2 bine yakın yaralı olduğunu belirten ilçe sakinlerinin tüm çabalarına rağmen yol, 2022 Yatırım Programına konmadı.

SİYASİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Sabah saatlerinde ‘Ölüm yolu’nda meydana gelen 2 ayrı kazada hem ölü hem de yaralıların olması nedeniyle, Eskişehir’in CHP’li siyasileri hükümete ‘Ölüm yolu artık yapılsın’ çağrısı yaptı.

Art arda yaşanan iki kazanın ardından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ve çok sayıda isim ‘Ölüm yolu olarak adlandırılan yolun artık yapılması’ çağrısında bulundu.

TÜM İLGİLİLERİ ACİLEN GÖREVE DAVET EDİYORUM

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir türlü genişletme çalışması yapılmayan Seyitgazi yolu can almaya devam ediyor. Seyitgazi – Kırka arasında meydana gelen trafik kazasında 3 vatandaşımızı kaybettik.

Ayrıca kazaya müdahale için olay yerine giden itfaiye aracımızın da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attığını üzüntüyle öğrendim. Ölüm yolu olarak nitelendirilen ve onlarca yurttaşımızı kaybettiğimiz bu yol ivedilikle bölünmüş yol haline getirilmelidir. Bu konuda tüm ilgilileri acilen göreve davet ediyorum. Artık bir canı daha bu yol yüzünden kaybetmek istemiyoruz” ifadelerine yer verdi.

ARTIK SESİMİZ DUYULSUN

Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de Seyitgazi-Afyon yolunda meydana gelen kazanın herkesi mahvettiğini belirterek, “Eskişehir’de ölüm yolu Seyitgazi Yolu yapılsın diye; Yol kapattık, açıklamalar yaptık! Yıllardır Meclis’te ‘Yolumuzu yapın’ diyoruz! Daha bu yılın başında binlerce imza ile TBMM’de çağrıda bulunduk! Dinlemediler, duymadılar! Artık sesimize kulak verin! Daha fazla insan ölmesin! Yurttaşlarımızı bizlerden koparan bu yol bir an önce yapılsın” dedi.

ARTIK YETER

Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ise “Artık Yeter! Eskişehir – Seyitgazi – Afyon Karayolu'nu yapın! Birçok defa yaptığımız bu çağrıyı daha geçtiğimiz günlerde yaşanan bir kaza sonrası tekrar yapmıştım.

Bugün Kırka Bor işletme servisi ile bir otomobilin çarpışması sonucu oluşan kazada 3 kişi ölürken 2 kişinin de yaralı olarak kurtulduğu, kurtarma çalışması için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Seyitgazi bölgesi itfaiye aracının da yoldan çıkarak şarampole yuvarlandığı haberini aldık. ‘Ölüm Yolu Can Almasın’ çağrımızı yaptıkça duymayanların bizi duyması için daha kaç kaza olmalı?” şeklinde yapılmayan yol nedeniyle tepkisini dile getirdi.

ÇARE BULUNMALI

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Seyitgazi yolunun can almaya devam ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı; “Seyitgazi – Kırka arasında yaşanan trafik kazasında 3 vatandaşımızı kaybettik. Hayatını kaybeden hemşehrilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Bu ölüm yoluna bir an önce çare bulunmalıdır! Kazaya müdahale için olay yerine giden itfaiye aracının da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaza yaptığını üzülerek öğrendim. Yaralılara acil şifa diliyorum”

DAHA KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETMELİ?

Yolun bölünmüş yol olarak düzenlenmemesine tepki gösteren Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “Ölüm yolu haline gelen Seyitgazi-Kırka-Afyon yolunun yapılması için daha kaç insanı kaybetmemiz gerekiyor? Onlarca vatandaşımızın can verdiği bu yolda gereken düzenlemelerin vakit kaybedilmeden bir an önce yapılmasını istiyoruz” dedi.

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