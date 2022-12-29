Ölümden böyle kurtarıldılar

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarının Muğla’nın Bodrum ve Datça ilçesi açıklarına yelkenli tekne ve bot içerisinde itekledikleri 108 göçmen kurtarıldı, teknede bulunan üç göçmen kaçakçısı yakalandı.

Yaşar ANTER

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Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından yakalanan ve ardından motoru bozularak Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Türk karasularına iteklenerek kaderine terk edilen 17 metrelik yelkenli teknede bulunan göçmenler, Türk sahil güvenliğinden yardım istedi. Datça Limanı'ndan hareket eden sahil güvenlik ekipleri yelkenli tekneyi bularak 87 göçmeni kurtardı. Datça'ya getirilen göçmenler arasında bulunan 3 göçmen kaçakçısı ise gözaltına alındı.

Diğer bir olayda ise yine Yunanistan sahil güvenlik unsurlarının lastik bot içerisinde Kara Ada açıklarına iteklediği 21 göçmen Bodrum Limanı'ndan hareket eden TCSG 11 nolu botu tarafından kurtarılarak ilçeye getirildi.

KAÇAKÇILAR ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Göçmenlerin ifadelerinin alınmasından sonra Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildikleri 3 göçmen kaçakçısının ise ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri açıklandı.

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