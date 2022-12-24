‘Onbeşliler’ Tokat’ı bu kez geçinmek için terk ediyor

108 yıl önce Çanakkale’de vatanı savunmak için terk etmişlerdi. Bu tespiti yapan CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, “Üç büyük ovaya sahip Tokat’ta üretim olmayınca insanlar ayrılıyor. Kınalı Ali’nin toprağında yetişen onbeşliler memleketini terk etmek zorunda kalıyor” dedi.

Veli TOPRAK

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Çanakkale Savaşı denilince akla gelen “Hey onbeşli, onbeşli/Tokat yolları taşlı/Onbeşliler gidiyor/kızların gözü yaşlı” türküsü TBMM gündemine geldi. Tokat, son yıllardaki göç listelerinde birinci sırada yer aldı ve 47 bin 746 kişi şehri terk etti. Göçün nedenleri için verilen Meclis araştırma önergesi ise iktidardaki AKP-MHP ittifakının oylarıyla reddedildi. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz bu duruma eleştiride bulunurken “Onbeşliler” türküsüne atıfta bulundu. Durmaz “Üç büyük ovaya sahip olan Tokat'ta üretim olmayınca insanlar ayrılıyor. 614 köyü ve 315 tane de mahalle muhtarlığı olan Tokat'ı, memleketinin evlatları, Kınalı Ali'nin toprağında yetişen onbeşliler, terk etmek zorunda kalıyor” şeklinde konuştu.

YURT DIŞINA GİDİLİYOR

TÜİK verilerine göre Tokat en çok göç veren il olurken, nüfus bazında ise ilk iki sırayı Gümüşhane ve Bayburt aldı. CHP'li Kadim Durmaz, Tokat'ta yaşayan nüfusun 1.5 katından fazlasının gurbete olduğunu belirtti ve “Ülkenin gençleri geleceğini artık memleketinde aramıyor. Yetişmiş insan gücü ve akademisyenler bile ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor. Her 4 gencimizden biri yurt dışında yaşamak istiyor. Gençlerin yüzde 96'sı mutsuz, yüzde 27'si ülke değiştirmek istiyor. 1 Ocak 2022'den bu yana 700 bilgisayar mühendisi ve yazılımcımız, 2 bin 417 doktorumuz yurt dışına gitti” açıklamasını yaptı.