Onur Yürüyüşü’ne polis müdahalesi: Gazeteci dahil birçok kişi gözaltında

İstanbul ve İzmir’de Onur Haftası kapsamında düzenlenmek istenen Onur Yürüyüşü’ne polis tarafından müdahale edildi. Aralarında AFP muhabiri Bülent Kılıç'ın da yer aldığı çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr

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İstanbul ve İzmir'de valilik kararıyla Onur Haftası etkinlikleri yasaklanmıştı. Yüzlerce kişi yasağa rağmen toplanıp yürüyüş gerçekleştirmek istedi.

MEYDAN VE METRO KAPATILDI

Taksim Meydanı barikatlarla giriş çıkışlara kapatılırken, Şişhane ve Taksim'deki metro istasyonları da işletmeye kapalı tutuldu. Bunun üzerine Beyoğlu'nda ara sokaklarda toplanan eylemcilere polis tarafından müdahale edildi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

150’DEN FAZLA GÖZALTI VAR

İstanbul’daki eylemi görüntülemek isteyen AFP muhabiri Bülent Kılıç da gözaltına alındı.

İzmir’de ise Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ne giriş çıkışlar kapatıldı. Ara sokaklarda toplananlara polisin tarafından müdahale edildi. İstanbul ve İzmir’de 150’den fazla gözaltı olduğu öğrenildi.

“İNFİAL YARATABİLİR” DENİLEREK YASAKLANMIŞTI

İzmir Valiliği, Onur Haftası öncesi yasak kararını, “Farklı hesaplardan yapılan sosyal medya paylaşımlarına göre, ilimizde bazı grup ve oluşumlarca yapılacak çeşitli etkinliklerin, toplumsal duyarlılıklar nedeniyle vatandaşlarımız arasında infial uyandırabileceği değerlendirilmektedir” diyerek duyurulmuştu.

Valiliğin açıklamasında, “Karşıt görüşlü şahısların veya toplulukların da söz konusu etkinlikleri engellemek üzere harekete geçebileceği anlaşılmakla, bu durumun toplumsal iç barışı tehdit edebileceği, etkinlikleri gerçekleştirecek gruplar veya şahıslar ile vatandaşlarımız arasında, sözlü ve fiziksel provokatif amaçlı olayların meydana gelebileceği, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının tehlikeye düşebileceği öngörülmektedir” denilmişti. 3 günlüğüne yasak uygulanacağı duyurulmuştu.

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