Ordu Şehir Hastanesini yapan şirkete çakıl kıyağı

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, kentte yapımına başlanan şehir hastanesinde kullanılmak üzere şirketin Melet ırmağından kaçak çakıl çıkardığını ileri sürdü.

İsmail AKDUMAN

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Ordu’da yapımı devam eden 900 yataklı Şehir Hastanesi inşaatında kullanılmak üzere şirket tarafından Melet ırmağının denize döküldüğü noktada çakıl çıkarıldığı iddia edildi. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, 878 milyon 620 bin 240 liraya mal olacak olan hastanenin yapımı için şirket ile yapılan sözleşmede beton ve çakıl parası ödendiğini belirterek, “Bu işte valilik ve büyükşehir belediyesi aracılık ediyor.

Firmaya ihale karşılığı hem beton parası, çakıl parası ödüyoruz, üstüne bir de bedava çakıl veriyoruz. Bu çakılı da kanun nizama aykırı olarak kamu kurumları temin ediyor. Burada valilik ve belediye direkt suçun tarafı” dedi.

MELET IRMAĞININ 10 KİLOMETRE YUKARISINA İZİN VERİLMİŞ

Milletvekili Adıgüzel, şirket tarafından ırmaktan çıkarılan çakılın belediyeye ait araçlarla şehir hastanesine inşaatına taşındığını vurgulayarak, “Önce Sağlık İl Müdürlüğü bir yazı ile pandemi bahanesiyle kamu yararı iddia edilerek Valilik YİKOP (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) üzerinden bedava çakıl istiyor. Tamamen sipariş bir yazı. Sonra da YİKOP gerekli yazışmaları yaparak bu nihai yazı ile usul ve esasları ilgili yerlere gönderiyor.

YİKOP yazısının son bölümünde, ‘çıkarılacak malzemenin ticari faaliyette bulunan herhangi bir kırma/eleme tesisi veya beton santralinde işlem görmemesi, yüklenici marifeti ile gerçekleştirilen kamu hizmetleri hakediş ödemelerinde malzeme bedeli ödenmemesi, bedel ödenmediğine dair belgelerin ve çıkarılan malzemenin hangi kamu hizmetinde kullanıldığının Ordu İl Sağlık Müdürlüğü’nün onaylı listesi ile valiliğe bildirilmesi’ şartları ile Melet ırmağının denizden 10 kilometre daha yukarısından ve DSİ kurumu ve görevlileri nezaretinde yatağı bozmadan belli bir kot üzerinde şartlı izin verilmiştir” diye konuştu.

“6 AYDIR İZİNSİZ ÇALIŞIYORLAR”

Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’na soru önergesi verdiğini dile getiren Mustafa Adıgüzel, “Kentin merkezinde ırmaktan çakıl alınıyor. Üstelik özel bir firmanın kırma tesisine gidiyor, kamu kurumuna değil. İlk yazıyı yazıp süreci başlatan sağlık müdürü nerelere ne kadar verildiği ile ilgili liste istenmesine rağmen benim işim bu değil diye kaçıyor, ama yazı yazmasını biliyor. Çakılı ise Ordu Büyükşehir kamyonları taşıyor.

6 aydır izinsiz çalışan özel şirkete ait konkasöre getiriyor. Orada bir firma bunu işleyip (agrega), Gümüştaş betona veriyor. O da hastaneyi yapan şirkete beton olarak veriyor. Burada hem konkasör kırma/eleme tesisi hem de beton firması aracılığı var” ifadelerini kullandı.

“FİRMA DEVLETTEN 1 MİLYON 180 BİN LİRA BETON ÇAKIL PARASI ALIYOR”

Malzemenin 10 kilometre uzaklıktan değil ırmağa 30 metre mesafeden alındığını ve DSİ kontrolünde olmadığını ileri süren Adıgüzel, “En önemlisi de hastane ihalesini alan firma beton çakıl artık ne gideri varsa hepsinin karşılığında devletten 1 milyon 180 bin lira bedel alıyor. İçinde çakıl da var.

Üstüne bu usulsüz yol ile firmaya bedava çakıl temin ediliyor. Hem de kamu kurumları işgüzarlığı ve nezareti ile. Üstelik Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölgede sel felaketleri sonrası Karadeniz’e dere yataklarından malzeme alınmaması ile ilgili talimatına rağmen.

Cumhurbaşkanını dinlemiyorlar, çevreye ihanet ediyorlar, bölgeye ihanet ediyorlar, millete ihanet ediyorlar. Bunu neyin karşılığında yapıyorsunuz?” diyerek Ordu halkını şehirlerine sahip çıkmaya çağırdı.

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