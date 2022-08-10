Örgütlerle bağlantılı ‘totobo’ şebekesi her suça bulaşmış

İstanbul merkezli 8 ilde, PKK ve DHKP-C terör örgütleri ile bağlantılı olduğu belirtilen 'Totobo' isimli yasa dışı bahis şebekesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 62 şüpheliden 12'si tutuklandı. Örgüt üyelerinin, şebeke lideri Ö.G.'nin talimatıyla yakalanmamak için silahlarını gömdüğü, ihtiyaç durumunda çıkarmayı planladıkları kaydedildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, terör örgütleri PKK ve DHKP-C ile bağlantılı oldukları ve yasa dışı bahis oyunları ile 1 milyar lira kazandıkları tespit edilen ‘Totobo’ isimli şebekeye operasyon düzenledi. İstanbul’un Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kâğıthane, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu ilçeleri ile Ankara, Antalya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Rize ve Mardin’de eş zamanlı yapılan operasyonlarda 75 şüpheliden 62’si yakalandı.

Şebeke üyelerinin paravan şirketler üzerinden kurdukları yasa dışı bahis oyunlarından elde ettikleri para trafiğinin Kuzey Makedonya’ya kadar uzandığı ve izlerini kaybettirmek için yabancı uyruklu kişiler adına açılan hatları kullandıkları ortaya çıktı.

LÜKS OTOMOBİLLER DE SERGİLENDİ

Ö.G.’nin liderliğini yaptığı şebeke üyelerine, yakalanmamak için ‘Silahlarınızı gömün’ talimatı verdiği, bunun üzerine şebeke üyelerinin kullandıkları ruhsatsız silahları toprağa gömdüğü, ihtiyaç durumunda da gömdükleri yerlerden çıkarmayı planladıkları kaydedildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 94 adet cep telefonu ve 88 adet sim kart, 52 adet banka kartı, 15 adet bilgisayar ve 2 adet bilgisayar kasası bulundu. Kamera, 2 adet tablet, kurusıkı tabanca, 50 adet kurusıkı fişek, 12 adet tabanca ve 16 adet şarjör, 160 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca, 7 bin 677 Dolar, 2 bin 855 Euro, 145 bin 335 TL para, 15 adet hard disk, 38 adet flash bellek, 2 adet sahte kimlik ve 2 adet çek, 3 adet banka dekontu, 6 adet hazıfa kartı, çelik yelek, 2 adet telsiz, gaz bombası, dokümanlar, 3 gram Eroin ve 2 adet hap ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler siber şube müdürlüğü önünde sergilendi. Sergilenenler arasından ele geçirilen lüks otomobiller de yer aldı. Adliyeye sevk edilen 49 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken 1 kişi serbest bırakıldı. 12 şüpheli ise tutuklandı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Yasadışı bahis oynayan 50 bin kişiye ceza