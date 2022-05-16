Orman yangınlarıyla mücadele için Chinook helikopterleri Türkiye’de

Bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacak, Boeing imalatı 2 Chinook helikopteri, kargo uçağıyla Çorlu Atatürk Havalimanı'na getirildi.

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Bu sezon Türkiye’de orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacak, Boing imalatı Chinook söndürme helikopterleri, CMC Savunma Sanayi A.Ş. tarafından Türkiye’ye getirilmeye başlandı.

10 adet olması planlanan helikopterlerden 2’si, Çorlu Atatürk Havalimanı’na, Antonov 124 tipi kargo uçağıyla getirildi. Palleri sökülmüş olarak An-124’ten indirilen, biri Model 234 diğeri de Model 107 serisi helikopterler, montaj ve testlerin ardından kullanılacağı noktalara götürülecek.

10 TON SU KAPASİTELİ SU SEPETİ TAŞIYOR

Helikopterler, ağır taşıma kapasitesi ile ilk olarak geçen yıl kullanılmıştı. Çift motorlu Chinook, gövdesine monte edilen 10 ton su kapasiteli su sepetleriyle kullanılıyor. kullanılabildiği belirtildi. Çorlu Atatürk Havalimanı’na inen 2 helikopterin ardından gün içinde 3 helikopterin daha getirileceği belirtildi. (DHA)

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