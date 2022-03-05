Ormana ait sit alanında cezaevi yapılmak isteniyor

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Çeltikçi köyünde, sit alanı içinde kalan ormanlık alanda cezaevi yapılmak istenmesine köylüler karşı çıktı. "Köyümüze cezaevi istemiyoruz" diyen Muhtar Şevki Şirin, "Seçilen yer köyümüzün bitişiğinde yer alıyor. Bizler köyümüzün düzenin bozulmasını istemiyoruz" dedi.

Halil ATAŞ

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Orhangazi Çeltikçi köyünde, sit alanı içinde kalan ormanlık alanda cezaevi yapılmak istenmesine köylüler karşı çıktı.

“KÖYÜMÜZE CEZAEVİ İSTEMİYORUZ”

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İlçe Başkanı Ender Teke ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte köylerine cezaevi yapılmasını istemeyen Çeltikçilerle bir araya geldi.

CHP’lilere dert yanan Muhtar Şevki Şirin, “Biz köyümüze cezaevi yapılmasını istemiyoruz. Seçilen yer köyümüzün bitişiğinde yer alıyor. Bizler köyümüzün düzenin bozulmasını istemiyoruz. Bunun için mza topladık. Belediye Başkanı bize Kestel’in, Yenişehir’in, Orhaneli’nin bu cezaevini istediğini söyledi. Ama burayı tercih ediyorlar dediğinde ben, gitsin oraya yapsınlar biz istemiyoruz dedim” ifadelerini kullandı.

“CEZAEVİ YAPILMAK İSTENEN ARAZİ ORMANA AİT”

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da şunları söyledi;

*Cezaevine bir türlü yer bulamadılar. Mevcut cezaevi Bursa’nın iştah kabartan konut alanında, Balat’ta kalıyor. Onu taşıyıp bu alandan gelecek rantın paylaşımını yapanlar önce Kestel Soğuksu’ya, sonra Yenişehir’e yöneldiler.

*Tepkiler yükselince bu kez Orhangazi Çeltikçi’yi seçmişler. Muhtarımız anlatıyor. Bölge SİT alanı. Köyün hemen içi. Meydana bitişik bir nokta. Tercih edilirken ne tarihine bakılmış ne yerine. Buranın seçilmesinin tek nedeni arsasının bedava olması.

*Arazi Orman’a ait. Parasız pulsuz alırız diye düşünmüş olmalılar ki altındaki tarihi kent nedeniyle sit alanı ilan edilmiş bölgeyi seçmişler. Para gözlerini kör etmiş. Rant peşinde koşanlar ülkemizi, kentimizi yağmalamak için var güçleriyle çalışıyorlar.

*Ama yağma yok, Bursa hepimizin, Türkiye hepimizin. Kaynaklarımızın, tarihimizin, doğamızın üç beş kişinin zenginleşmesi için peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz.

“BELEDİYE MECLİSİNE TAŞINMASINI AYIPLADIK”

CHP İlçe Başkanı Ender Teke ise Çeltikçi’de yaşayan insanların oluru alınmadan böyle bir girişimin belediye meclisine taşınmasını ayıpladıklarını söyledi.

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