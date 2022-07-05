Ormanlara giriş yasak mı? Hangi illerde ormana giriş yasak?

Son yıllarda yaşanan orman yangınları nedeniyle Türkiye adeta ciğerlerini peş peşe kaybederken valilikler de olası yangınların önüne geçmek için ormanlara girişleri yasaklama yoluna gitti. Aralarında İstanbul da yer aldığı birçok şehirde ormanlara giriş yasağı uygulanıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Geçtiğimiz yıl orman yangınları yurdun dört yanında yaşanırken, bu sene de aynı tablonun yaşanmaması için olası yangınların önüne geçmek adına birçok şehirde ormana giriş yasaklandı.

İSTANBUL

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama ile orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alana girişler 31 Temmuz'a kadar yasaklandı. Öte yandan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve ekoturizm alanlarında ateşsiz piknik yapmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetlerde bulunmanın serbest olduğu açıklamada ifade edildi.

TUNCELİ

Tunceli’de 15 Haziran- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında ormanlara giriş ve çıkışların yasaklandığı bildirildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’ta ormanlık alanlara girişlerle, piknik, kamp ya da konaklama gibi etkinlikler 31 Ekim tarihine kadar yasaklandı.

İl genelinde orman yangınlarının önlenmesi çerçevesinde Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun imzasıyla genel emir yayımlandı.

AYDIN

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada yangınları önleyici tedbirler çerçevesinde kent genelinde belirlenen ormanlık alanlara izinsiz girişlerin 31 Ekim 2022 tarihine kadar yasaklandığı, kurallara uymayanlara ise cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

BALIKESİR

BALIKESİR Valiliği tarafından alınan karar ile yangınların önlenmesi için belirlenen mesire alanları haricinde il genelindeki tüm ormanlara giriş yasaklandı. Karar tarihinden itibaren başlayan yasakların, yeni bir karar alınıncaya kadar süreceği belirtildi.

EDİRNE

Edirne Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde ormanlara giriş yasağı kararı aldı.

Türkiye’de son haftalarda yaşanan orman yangınları nedeniyle Edirne Valiliği ormanlara giriş yasağı kararı aldı. Edirne genelinde muhtarlara gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi, “Edirne Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, Edirne ili Orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde; 01.07.2022 – 30.09.2022 tarihleri arasında Edirne ili sınırları içerisinde tüm ormanlık alanlara girilmesi yasaklanmıştır.”

ESKİŞEHİR

Havaların ısınmasıyla birlikte muhtemel orman yangınlarının önlenmesi için birçok şehirde olduğu gibi Eskişehir'de de bazı tedbirler alındı.

Eskişehir Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonunun aldığı karar gereği 1 Temmuz-15 Eylül tarihleri arasında ormanlık alanlara girişler ve her türlü sosyal ve sportif amaçlı etkinlikler yasaklandı.