Osmaniye’de deprem! Son depremler…

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Osmaniye’de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte son depremler...

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının verilerine göre, saat 17.32'de merkez üssü Osmaniye'nin Orhaniye kasabası olan, yerin 7 kilometre derinliğinde 3.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem Orhaniye kasabasının yanı sıra Osmaniye merkez, Kadirli ilçesi ve çevre ilçelerden de hissedildi.

Deprem sırasında can ve mal kaybı yaşanmazken, kısa süreli panik yaşandı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER