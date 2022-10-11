Osmaniye depremi sonrası Naci Görür iki bölgeye dikkat çekti (Son depremler)

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yerin 7 kilometre derinliğinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, "Çelikhan-Erkenek, K. Maraş-Adana hattı daha çok stres biriktirmektedir" bilgisini paylaştı.

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Osmaniye’de depremle sallandı. Düziçi ilçesinde meydana gelen deprem panik yarattı.

AFAD’ın verilerine göre, ilçedeki deprem 5.1 büyüklüğünde gerçekleşti. Saat 18.48’de olan depremin derinliğinin ise 7 kilometre olduğu aktarıldı.

Kandilli Rasathanesi de depremin 4.9 büyüklüğünde ve yerin 11.2 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Öte yandan, AFAD’dan depremle ilgili yapılan açıklamada “Osmaniye ili Düziçi ilçesinde saat 18.48'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.

AFAD’dan yapılan yeni açıklamada “Düziçi ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” bilgisi paylaşıldı.

NACİ GÖRÜR İKİ BÖLGEYE DİKKAT ÇEKTİ

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Görür, “Arkadaşlar demin Osmaniye, Çerçioğlu/Düziçi'nde 5,0 deprem oldu. Deprem Doğu Anadolu Fay Zonu içerisinde. Daha önceden de belirttiğimiz gibi, bu fay zonunun Çelikhan-Erkenek, K. Maraş-Adana hattı daha çok stres biriktirmektedir. Geçmiş olsun. Sevgiyle” ifadelerini kullandı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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