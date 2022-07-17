Otel penceresinden dolar saçan Filistin asıllı İsrail vatandaşı yakalandı
Beyoğlu Cihangir’de kaldığı otel odasının penceresinden yola dolar saçtığı anları sosyal medyada paylaşan Filistin asıllı İsrail vatandaşı, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Odada yapılan aramada 12 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.
İstanbul'da yabancı uyruklu bir kişi, kaldığı oteldeki odasının penceresinden yola çok sayıda dolar saçtı. O anları kaydeden kişi, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Yabancı uyruklu kişinin sosyal medya hesabını incelemeye alan polis ekipleri, Türk lirası, dolar ve euro ile çok sayıda görüntü paylaştığını tespit etti.
Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, araştırmalarının ardından aradıkları kişinin Cihangir Sıraselviler Caddesi üzerinde bir otelde kaldığını belirledi.
Hazırlıklarını tamamlayarak otele basın düzenleyen polis, Filistin asıllı İsrail vatandaşı Mohamad Abu G.'yi kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakaladı.
Gözaltına alınan Mohamad Abu G.’nin odasında yapılan aramalarda 12 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.
Aramaların ardından emniyete götürülen Mohamad Abu G. hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” ve “parada sahtecilik” suçlarından adli işlem yapıldı. (İHA)