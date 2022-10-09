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Otelde 66 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir otelde farklı milletlere mensup 66 kaçak göçmen yakalandı.

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Otelde 66 kaçak göçmen yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında kentteki bazı apart ve otellerde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

Kontrollerde konaklama belgesi, kimlik ile pasaportları olmayan Suriye, Filistin ve Mısır uyruklu 66 kaçak göçmenin bir otelde kaldığı belirlendi.

OTEL İŞLETMECİSİNE CEZA

Yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen kaçak göçmenler yakalanarak polis merkezine götürüldü. Otel işletmecisine ise kimlik bildirimi yapmadığı için idari yaptırım uygulandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. (AA)

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