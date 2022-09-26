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Otizmli Mehmet bakımevinde hayatını kaybetmişti, korkunç iddia

İstanbul'da kaldığı bakımevinde hayatını kaybeden 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres'in ailesi "kötü muameleye ve işkence" iddiasıyla olayı yargıya taşıdı.

Yayınlanma: 13:25 - 26 Eylül 2022 Güncellenme:
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Otizmli Mehmet bakımevinde hayatını kaybetmişti, korkunç iddia

İstanbul Büyükçekmece’de 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres’in 5 yıldır kaldığı bakımevinde , kötü muameleye ve işkenceye maruz kalarak ölümüne sebep olunduğu iddia edildi. Mehmet Eres’in halası Emel Şen, “Sorumluların tutuklanmasını istiyorum” dedi.

Emel Şen, avukatı aracılığıyla söz konusu bakımevi yetkililerine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. (DHA)

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