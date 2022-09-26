Otizmli Mehmet bakımevinde hayatını kaybetmişti, korkunç iddia
İstanbul'da kaldığı bakımevinde hayatını kaybeden 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres'in ailesi "kötü muameleye ve işkence" iddiasıyla olayı yargıya taşıdı.
İstanbul Büyükçekmece’de 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres’in 5 yıldır kaldığı bakımevinde , kötü muameleye ve işkenceye maruz kalarak ölümüne sebep olunduğu iddia edildi. Mehmet Eres’in halası Emel Şen, “Sorumluların tutuklanmasını istiyorum” dedi.
Emel Şen, avukatı aracılığıyla söz konusu bakımevi yetkililerine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. (DHA)